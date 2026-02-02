Widzisz łosia liżącego samochód? Kampinoski Park Narodowy ostrzega

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-02-02 14:05

Widok łosia zlizującego sól z karoserii samochodu zimą może bawić, ale kryje się za nim poważny problem i realne zagrożenie. Wyjaśniamy, co stoi za tym zwyczajem i dlaczego należy zachować szczególną ostrożność, widząc wielkiego leśnego zwierzaka, śliniącego nasze auto pozostawione na leśnym parkingu.

Dziwne zachowanie łosia przy samochodzie

i

Autor: Pixabay / Piotr Horzela / Kampinoski Park Narodowy (kółeczko)/ Facebook

Sól cenniejsza niż złoto? Oto dlaczego łoś potrzebuje sodu

Zimą, kiedy naturalne źródła pożywienia są ubogie, dzikie zwierzęta muszą radzić sobie z niedoborami kluczowych składników odżywczych. Jednym z nich jest sód, którego doskonałym źródłem staje się sól drogowa, osadzająca się na naszych pojazdach. Dla łosia, jelenia czy sarny taki „słony” samochód jest jak bufet z suplementami.

Sód to dla nich niezbędny mikroelement, który pełni w organizmie kluczowe funkcje. Jest on absolutnie konieczny do prawidłowego funkcjonowania:

  • układu nerwowego i mięśniowego,
  • utrzymania właściwej równowagi wodno-elektrolitowej,
  • wsparcia regeneracji organizmu osłabionego trudnymi, zimowymi warunkami.

Leśnicy, dbając o zwierzynę, regularnie wykładają w lasach specjalne lizawki solne, które mają zaspokajać to zapotrzebowanie. Niestety, łatwo dostępna sól na parkingach i poboczach dróg bywa dla łosi znacznie bardziej kusząca.

Zabawny obrazek czy śmiertelne zagrożenie na drodze?

Choć scena z łosiem czyszczącym jęzorem maskę auta może wydawać się urocza, w rzeczywistości jest to bardzo niebezpieczne zjawisko. Zwierzęta, które kojarzą samochody ze źródłem pożywienia, stopniowo tracą naturalny lęk przed człowiekiem i cywilizacją. Zaczynają podchodzić coraz bliżej dróg, parkingów i domostw, co nieuchronnie prowadzi do groźnych sytuacji.

Pamiętajmy, że łoś to potężne zwierzę, ważące nawet kilkaset kilogramów. Nagłe wtargnięcie takiego kolosa na jezdnię niemal zawsze kończy się tragedią. Zderzenie z łosiem stanowi ogromne zagrożenie nie tylko dla zwierzęcia, ale przede wszystkim dla życia i zdrowia kierowcy oraz pasażerów.

Dlatego, jeśli zauważysz łosia liżącego samochód, zachowaj bezwzględny dystans. Nie podchodź, nie rób zdjęć z bliska i nie próbuj go płoszyć w gwałtowny sposób. Najlepiej spokojnie poczekać, aż sam odejdzie, lub powoli odjechać, jeśli to możliwe. Pamiętajmy, że dzikie zwierzęta najlepiej obserwować z daleka, dbając o bezpieczeństwo – zarówno nasze, jak i ich.

Samochód zderzył się z łosiem. Kierowca pilnie zabrany śmigłowcem LPR do szpitala:

Samochód zderzył się z łosiem. Kierowca pilnie zabrany śmigłowcem LPR do szpitala
4 zdjęcia
Całą noc walczyli o życie łosia. Było warto
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŁOŚ
ŁOŚ NA DRODZE