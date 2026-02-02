Najszczęśliwsze miasto w woj. mazowieckim? Takiego faworyta wskazało AI

To najszczęśliwsze miasto w woj. mazowieckim według AI

Zapytana o najszczęśliwsze miasto w woj. mazowieckim, sztuczna inteligencja, a dokładnie ChatGPT, wskazała na leżące nieco ponad godzinę jazdy od Warszawy Siedlce. Zdaniem AI miejscowość zasługuje na to miano dzięki "codziennemu spokojowi, wspólnocie i harmonii życia". Na jej korzyść przemawiać ma również skala - jest na tyle duża, że oferuje wszystko, czego mogą potrzebować mieszkańcy, ale na tyle kameralna, by uniknąć pośpiechu charakterystycznego chociażby dla stolicy.

Sztuczna inteligencja doceniła także miejscowe "silne więzi społeczne" oraz "zieleń i naturę na wyciągnięcie ręki". "Optymizm mimo wyzwań - to miasto, które musiało się odbudowywać, ale zawsze z uśmiechem i uporem. Widać tu taką »cichą radość z codzienności« - coś, czego większe miasta często już nie mają. Lokalny patriotyzm z pogodą ducha - mieszkańcy są dumni z miasta, ale bez zadęcia. Potrafią śmiać się z jego wad i jednocześnie autentycznie je lubić" - czytamy.

Warto zaznaczyć, że wśród najszczęśliwszych ośrodków w woj. mazowieckim AI wyróżniło również Ciechanów ("miasto z uśmiechem w tle historii") oraz Pułtusk ("szczęście w rytmie leniwej Narwi"). Na specjalne wspomnienie zasługuje także Konstancin-Jeziorna - za "szczęście w wersji wellness".

Co z Warszawą?

Nie da się oczywiście nie zauważyć, że sztuczna inteligencja nie wymieniła pośród najszczęśliwszych miast samej stolicy. Dlaczego? Jak czytamy, według AI Warszawa to "miasto sukcesu, niekoniecznie szczęścia". Wśród argumentów znalazły się te o zawrotnym tempie życia, które często nie pozwala odpocząć, o presji, rozproszonych więziach społecznych, o wysokim poziomie stresu i wypaleniu, wielkomiejskiej samotności oraz trudnościach w znalezieniu równowagi między naturą i miastem.

Gminy w woj. mazowieckim z najwyższym indywidualnym wskaźnikiem zamożności - zobacz zdjęcia:

