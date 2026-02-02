RegioJet Warszawa-Poznań: Jaki jest rozkład jazdy?

Długo wyczekiwany debiut czeskiego przewoźnika na jednej z kluczowych tras kolejowych w Polsce stał się faktem. Od niedzieli, 1 lutego pasażerowie mogą podróżować między stolicą a Poznaniem na pokładzie pociągów RegioJet, które rozpoczęły regularne kursowanie. To kolejny krok w ekspansji firmy na polskim rynku, która rozpoczęła się w grudniu ubiegłego roku, choć z mniejszą niż zapowiadano liczbą połączeń do Krakowa i Trójmiasta.

Nowe połączenie kolejowe między Warszawą a Poznaniem jest obsługiwane dwa razy dziennie w obu kierunkach. Jak poinformowała firma w oficjalnym komunikacie, rozkład jazdy został zaplanowany w sposób umożliwiający zarówno poranne, jak i popołudniowe podróże.

Dokładny harmonogram kursów przedstawia się następująco:

Pierwszy pociąg odjeżdża ze stacji Warszawa Wschodnia o godz. 6:13 i dociera do stacji Poznań Główny o 8:44.

W drogę powrotną z Poznania Głównego pociąg wyrusza o 10:11, by dotrzeć do Warszawy Wschodniej o 12:43.

Drugi, popołudniowy kurs startuje z Warszawy Wschodniej o 14:09 i melduje się w Poznaniu o 16:45.

Powrotny pociąg z Poznania odjeżdża o 18:11, a jego planowy przyjazd na dworzec Warszawa Wschodnia to 20:51.

Spór RegioJet z PKP Intercity. O co chodzi w konflikcie na torach?

Rozwój działalności RegioJet w Polsce nie przebiega bezproblemowo. Jak informował na początku listopada czeski portal branżowy „Z dopravy”, firma zapowiedziała złożenie skargi do Komisji Europejskiej na działania polskich spółek kolejowych. RegioJet zarzuca Grupie PKP m.in. odmowę udostępnienia powierzchni reklamowych na dworcach oraz celowe spowalnianie tras w rozkładach jazdy w porównaniu do połączeń obsługiwanych przez PKP Intercity.

Czeski przewoźnik twierdzi również, że pracownikom PKP Intercity zabrania się podejmowania pracy dla konkurencji. W odpowiedzi na te zarzuty PKP Intercity podkreśliło, że działa w sposób transparentny, zgodny z obowiązującymi przepisami oraz standardami etycznymi.