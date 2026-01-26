Zimowy horror na kolei. Pociągi zanotowały opóźnienia sięgające 7 godzin! Tysiące Polaków uwięzionych na dworcach

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-01-26 18:39

Mróz sparaliżował kolej! Marznący deszcz skuł trakcję lodem, a pociągi stanęły w całej Polsce. W poniedziałek (26 stycznia) podróżni PKP Intercity utknęli na dworcach na wiele godzin. Dziesiątki składów zostały odwołane, a kolejne skierowano objazdami. Niektóre składy zanotowały opóźnienia sięgające nawet 7 godzin!

Zimowy horror na kolei. Pociągi zanotowały opóźnienia sięgające 7 godzin! Tysiące Polaków uwięzionych na dworcach

i

Autor: Super Express
Super Express Google News

Horror pasażerów z całej Polski. Oblodzona trakcja paraliżuje kolej

To miał być zwykły powrót z pracy. Zamiast tego pasażerowie kolei w całej Polsce przeżyli prawdziwy horror. Marznący deszcz i oblodzona sieć trakcyjna doprowadziły do komunikacyjnego paraliżu. Setki pociągów miały ogromne opóźnienia, a dziesiątki zostały całkowicie odwołane. A na dworcach? Chaos, nerwy i bezradność pasażerów.

Jak poinformowało PKP Intercity, ekstremalne warunki pogodowe spowodowały oblodzenie trakcji, co wymusiło wstrzymanie ruchu na kluczowych liniach kolejowych. Pociągi nie kursowały m.in. na odcinkach Rzepin − Szczecin, Poznań − Szczecin oraz Poznań − Piła − Białogard, w obu kierunkach. Skutki były natychmiastowe.

Odwołane pociągi i gigantyczne opóźnienia

Z rozkładów jazdy wypadły dziesiątki znanych składów. Całkowicie odwołano m.in. pociągi „MIESZKO”, „ZAMOYSKI”, „KOSSAK”, „CHEŁMOŃSKI”, „STASZIC”, „WIGRY” czy „STRZELECKI”. Inne, jak „MAMRY”, „GWAREK”, „HEWELIUSZ” czy „ŻUŁAWY”, skierowano objazdami, często z pominięciem wielu stacji. Dla pasażerów oznaczało to dodatkowe przesiadki, wielogodzinne opóźnienia i niepewność co do dalszej podróży.

Na tablicach informacyjnych na dworcach dominowały czerwone i żółte komunikaty. Opóźnienia sięgały kilkuset minut, a w skrajnych przypadkach nawet 6-7 godzin.

Reakcja PKP Intercity

PKP Intercity zapewnia, że wprowadzono honorowanie biletów w innych pociągach, uruchomiono składy zastępcze oraz komunikację autobusową na wybranych odcinkach. Przewoźnik apeluje o śledzenie komunikatów głosowych i przypomina, że pasażerowie mają prawo do składania reklamacji dotyczących komfortu podróży.

Po pierwsze, zima po raz kolejny pokazała, że jeszcze nie odpuści. A po drugie? Ekstremalna pogoda zweryfikowała odporność polskiej kolei. Tysiące pasażerów zamiast w ciepłych domach spędziło poniedziałkowy wieczór na peronach.

Bardzo ciężkie warunki na drogach. Kierowca walczy o życie wbił się w drzewo
Sonda
Lubisz podróżować pociągami?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

OPÓŹNIONE POCIĄGI