Kolejowy paraliż pod Warszawą! Zaczęło się nad ranem

Awaria pociągu Kolei Mazowieckich w Rembertowie paraliżuje ruch kolejowy pod Warszawą.

Pasażerowie SKM i KM muszą liczyć się z opóźnieniami sięgającymi nawet 30 minut.

Dowiedz się, jak długo potrwają utrudnienia i jakie są zalecenia dla podróżujących.

Awaria pociągu KM w Rembertowie. Utrudnienia na trasie Warszawa - Sulejówek

W środę, 21 stycznia, Szybka Kolej Miejska poinformowała o poważnych utrudnieniach w ruchu pociągów na odcinku Warszawa Wschodnia - Sulejówek Miłosna. Przyczyną jest awaria pociągu Kolei Mazowieckich na stacji Warszawa Rembertów.

„Z powodu awarii taboru Kolei Mazowieckich na stacji Warszawa Rembertów, na odcinku Warszawa Wschodnia - Sulejówek Miłosna występują utrudnienia w ruchu wszystkich przewoźników” – czytamy w komunikacie SKM.

Opóźnienia pociągów SKM i KM. Jak poważne są utrudnienia?

W związku z awarią, pociągi SKM linii S2 w obu kierunkach mogą być opóźnione nawet o 30 minut lub więcej. Opóźnienia dotyczą również pociągów Kolei Mazowieckich. Pasażerowie powinni na bieżąco sprawdzać aktualne informacje o kursowaniu pociągów i planować podróż z uwzględnieniem możliwych opóźnień.

Apel do pasażerów. Jak uniknąć problemów w podróży?

Zarówno SKM, jak i KM apelują do pasażerów o śledzenie komunikatów i sprawdzanie aktualnych rozkładów jazdy. Warto również rozważyć alternatywne środki transportu, jeśli jest to możliwe. „Prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia” – dodają przedstawiciele przewoźników.

Kiedy sytuacja wróci do normy?

Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Służby techniczne pracują nad usunięciem awarii i przywróceniem normalnego ruchu pociągów.