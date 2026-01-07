Pociąg zmiażdżył koparkę na Mazowszu. Jedna osoba nie żyje. Siła uderzenia była ogromna!

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-01-07 11:09

Tragedia na torach na Mazowszu! Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym doszło do potwornego wypadku. Szynobus z impetem uderzył w koparko-ładowarkę. Jedna osoba zginęła na miejscu. Ruch kolejowy został całkowicie wstrzymany. Na miejscu wciąż pracują służby.

  • Na Mazowszu doszło do tragicznego wypadku kolejowego na niestrzeżonym przejeździe.
  • Szynobus zderzył się z koparko-ładowarką. Zginął kierowca maszyny, a sześciu pasażerów odniosło obrażenia.
  • Trwa ustalanie przyczyn zdarzenia, które całkowicie wstrzymało ruch kolejowy na trasie Sierpc-Nasielsk.

Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym w Krępicy

Dramatyczne zdarzenie miało miejsce w środę (7 stycznia) w miejscowości Krępica w gminie Płońsk (powiat płoński) na Mazowszu. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym koparko-ładowarka zderzyła się z nadjeżdżającym pociągiem. Siła uderzenia była ogromna.

Zderzenie szynobusu z koparko-ładowarką

Pociąg uderzył w koparko-ładowarkę, na miejscu zginął kierowca tego pojazdu. Sześciu z dziesięciu pasażerów zostało rannych. W tej chwili na miejscu trwają czynności związane z ustaleniem przyczyn, okoliczności i dokumentowaniem całego zdarzenia − przekazał Radiu Eska przedstawiciel lokalnej straży pożarnej.

Wstrzymany ruch kolejowy na trasie Sierpc-Nasielsk

Jak ustalono, pociągiem był szynobus jadący w kierunku Sierpca. Na pokładzie znajdowało się 12 osób, w tym dwie osoby z obsługi. W wyniku zderzenia ruch pociągów na trasie Sierpc-Nasielsk został wstrzymany.

Działania służb ratunkowych i policyjne śledztwo

Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe. Akcja trwała przez wiele godzin. Pomocy udzielano poszkodowanym pasażerom, a teren został zabezpieczony.

Kierowca koparki poniósł śmierć na miejscu. Na chwilę obecną dwie osoby zostały przewiezione do szpitala − poinformowała nadkomisarz Kinga Drężek-Zmysłowska, oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Płońsku.

Służby nadal prowadzą działania na miejscu tragedii. Policja i prokuratura ustalają dokładne okoliczności tego śmiertelnego wypadku.

Źródło: ESKA

Super Express Google News
Wypadek na autostradzie A4
Sonda
Czy miałeś kiedyś wypadek?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYPADEK KOLEJOWY