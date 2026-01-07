Pociąg zmiażdżył koparkę na Mazowszu. Jedna osoba nie żyje. Siła uderzenia była ogromna!

- Na Mazowszu doszło do tragicznego wypadku kolejowego na niestrzeżonym przejeździe.
- Szynobus zderzył się z koparko-ładowarką. Zginął kierowca maszyny, a sześciu pasażerów odniosło obrażenia.
- Trwa ustalanie przyczyn zdarzenia, które całkowicie wstrzymało ruch kolejowy na trasie Sierpc-Nasielsk.
Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym w Krępicy
Dramatyczne zdarzenie miało miejsce w środę (7 stycznia) w miejscowości Krępica w gminie Płońsk (powiat płoński) na Mazowszu. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym koparko-ładowarka zderzyła się z nadjeżdżającym pociągiem. Siła uderzenia była ogromna.
Zderzenie szynobusu z koparko-ładowarką
− Pociąg uderzył w koparko-ładowarkę, na miejscu zginął kierowca tego pojazdu. Sześciu z dziesięciu pasażerów zostało rannych. W tej chwili na miejscu trwają czynności związane z ustaleniem przyczyn, okoliczności i dokumentowaniem całego zdarzenia − przekazał Radiu Eska przedstawiciel lokalnej straży pożarnej.
Wstrzymany ruch kolejowy na trasie Sierpc-Nasielsk
Jak ustalono, pociągiem był szynobus jadący w kierunku Sierpca. Na pokładzie znajdowało się 12 osób, w tym dwie osoby z obsługi. W wyniku zderzenia ruch pociągów na trasie Sierpc-Nasielsk został wstrzymany.
Działania służb ratunkowych i policyjne śledztwo
Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe. Akcja trwała przez wiele godzin. Pomocy udzielano poszkodowanym pasażerom, a teren został zabezpieczony.
− Kierowca koparki poniósł śmierć na miejscu. Na chwilę obecną dwie osoby zostały przewiezione do szpitala − poinformowała nadkomisarz Kinga Drężek-Zmysłowska, oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Płońsku.
Służby nadal prowadzą działania na miejscu tragedii. Policja i prokuratura ustalają dokładne okoliczności tego śmiertelnego wypadku.
Źródło: ESKA