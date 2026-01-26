Karetka rozbiła się w Warszawie! Pacjentka ranna. Marznący deszcz i gołoledź paraliżują Polskę

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-01-26 10:04

W sobotę w Warszawie doszło do groźnego wypadku z udziałem karetki transportowej. Pojazd, przewożący pacjentkę między szpitalami, zderzył się na skrzyżowaniu ulic Grójeckiej i Wawelskiej. W wyniku zdarzenia pacjentka została ranna. W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego „Meditrans” w Warszawie apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach.

Autor: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie/Facebook/ Materiały prasowe
  • W Warszawie doszło do wypadku z udziałem ambulansu przewożącego pacjenta, który doznał obrażeń.
  • Policja bada przyczyny zdarzenia z karetką poruszającą się na sygnałach.
  • Sprawdź, jak prawidłowo reagować na pojazdy uprzywilejowane i uniknąć zagrożeń na drodze.

Wypadek karetki w Warszawie. Co się stało na Grójeckiej?

Do wypadku doszło w sobotę (24 stycznia) na skrzyżowaniu ulic Grójeckiej i Wawelskiej w Warszawie. Karetka transportowa, jadąca na sygnałach, zderzyła się z innym pojazdem. W wyniku zdarzenia ranna została pacjentka przewożona w ambulansie. Policja bada przyczyny wypadku.

"W sobotę na skrzyżowaniu ulic Grójeckiej z Wawelską doszło do wypadku z udziałem prywatnego ambulansu transportowego, który przewoził pacjenta z jednego szpitala do drugiego. W wyniku zdarzenia pacjentka doznała obrażeń” – poinformowała w poniedziałek Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego „Meditrans” w Warszawie.

Myślał że się wyrobi? Karetka zmiotła go z drogi

Jak zachować się wobec pojazdu uprzywilejowanego? 

W związku z wypadkiem, „Meditrans” przypomina o zasadach ustępowania pierwszeństwa pojazdom uprzywilejowanym. Karetka pogotowia, jadąca na sygnałach świetlnych i dźwiękowych, jest takim pojazdem.

Kierowcy mają obowiązek ułatwić przejazd pojazdom uprzywilejowanym. Należy zachować spokój, w miarę możliwości zjechać do krawędzi drogi, a nawet wjechać na pobocze. W razie potrzeby należy się zatrzymać i bacznie obserwować otoczenie. Niedopuszczalne jest wjeżdżanie na skrzyżowanie, kiedy nie ma miejsca do kontynuowania dalszej jazdy.

Marznący deszcz i gołoledź w całej Polsce. IMGW ostrzega

Synoptycy z IMGW oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) wydali ostrzeżenia przed marznącym deszczem i gołoledzią w Polsce. Sytuacja na drogach jest bardzo trudna, a „szklanka” na drogach i chodnikach obejmuje większość regionów.

W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi, „Meditrans” apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Należy zdjąć nogę z gazu i zachować bezpieczną odległość od drugiego auta.

10 zdjęć
