Karetka rozbiła się w Warszawie! Pacjentka ranna. Marznący deszcz i gołoledź paraliżują Polskę

W Warszawie doszło do wypadku z udziałem ambulansu przewożącego pacjenta, który doznał obrażeń.

Policja bada przyczyny zdarzenia z karetką poruszającą się na sygnałach.

Sprawdź, jak prawidłowo reagować na pojazdy uprzywilejowane i uniknąć zagrożeń na drodze.

Wypadek karetki w Warszawie. Co się stało na Grójeckiej?

Do wypadku doszło w sobotę (24 stycznia) na skrzyżowaniu ulic Grójeckiej i Wawelskiej w Warszawie. Karetka transportowa, jadąca na sygnałach, zderzyła się z innym pojazdem. W wyniku zdarzenia ranna została pacjentka przewożona w ambulansie. Policja bada przyczyny wypadku.

"W sobotę na skrzyżowaniu ulic Grójeckiej z Wawelską doszło do wypadku z udziałem prywatnego ambulansu transportowego, który przewoził pacjenta z jednego szpitala do drugiego. W wyniku zdarzenia pacjentka doznała obrażeń” – poinformowała w poniedziałek Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego „Meditrans” w Warszawie.

Jak zachować się wobec pojazdu uprzywilejowanego?

W związku z wypadkiem, „Meditrans” przypomina o zasadach ustępowania pierwszeństwa pojazdom uprzywilejowanym. Karetka pogotowia, jadąca na sygnałach świetlnych i dźwiękowych, jest takim pojazdem.

Kierowcy mają obowiązek ułatwić przejazd pojazdom uprzywilejowanym. Należy zachować spokój, w miarę możliwości zjechać do krawędzi drogi, a nawet wjechać na pobocze. W razie potrzeby należy się zatrzymać i bacznie obserwować otoczenie. Niedopuszczalne jest wjeżdżanie na skrzyżowanie, kiedy nie ma miejsca do kontynuowania dalszej jazdy.

Marznący deszcz i gołoledź w całej Polsce. IMGW ostrzega

Synoptycy z IMGW oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) wydali ostrzeżenia przed marznącym deszczem i gołoledzią w Polsce. Sytuacja na drogach jest bardzo trudna, a „szklanka” na drogach i chodnikach obejmuje większość regionów.

W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi, „Meditrans” apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Należy zdjąć nogę z gazu i zachować bezpieczną odległość od drugiego auta.