To pierwsza taka karetka w Polsce! Niezastąpiona, gdy liczą się minuty

Warszawskie Schronisko na Paluchu uruchomiło pierwszą w Polsce specjalistyczną karetkę weterynaryjną, wyznaczając nowe standardy.

Pojazd, wyposażony w system tlenoterapii, moduły transportowe z matami grzewczymi i monitoring, ma ratować życie zwierząt w ciężkich stanach.

Karetka umożliwi szybkie zabezpieczenie i stabilizację poszkodowanych zwierząt, wspierając służby miejskie.

W jaki sposób to innowacyjne rozwiązanie wpłynie na efektywność ratowania zwierząt w nagłych wypadkach?

Pierwsza specjalistyczna karetka weterynaryjna w Polsce

Specjalistyczna karetka weterynaryjna zakupiona dla Schroniska na Paluchu to nie byle jaki pojazd. Wyposażenie bazuje na rozwiązaniach znanych z ratownictwa medycznego, przy jednoczesnym pełnym dostosowaniu do wymogów weterynarii. Karetka od podstaw została zaprojektowana z myślą o potrzebach stołecznego schroniska oraz specyfice ratowania zwierząt w stanie zagrożenia życia.

W karetce znajdują się m.in.:

system tlenoterapii z regulacją przepływu, dostosowany do kotów oraz małych i dużych psów, z możliwością podawania leków drogą inhalacyjną,

dwa moduły transportowe do terapii tlenowej – osobne dla psa i kota – umożliwiające także utrzymanie bezpiecznej temperatury,

nosze, weterynaryjna deska ortopedyczna,

moduły transportowe wyposażone w maty grzewcze, wspierające komfort termiczny zwierząt,

zabezpieczenia antypoślizgowe i antywstrząsowe,

system monitoringu umożliwiający podgląd z kamery zamontowanej w przedziale medycznym,

podwyższona izolacja i wydajna wentylacja kabiny, istotna dla zwierząt z problemami oddechowymi,

rozbudowany system sterowania oświetleniem, temperaturą i wentylacją w części medycznej.

Pomoc medyczna w drodze do lecznicy

- To nie jest tylko samochód, ale narzędzie ratujące życie. Nowa karetka umożliwia bezpieczne i profesjonalne udzielanie pomocy zwierzętom w najcięższych stanach, w sytuacjach, w których liczą się minuty. Jesteśmy dumni, że Warszawa wyznacza nowe standardy w tym obszarze - przekazała Magdalena Młochowska, dyrektorka–koordynatorka ds. Zielonej Warszawy.

Schronisko na Paluchu od lat przyjmuje zwierzęta poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych, które często są w bardzo ciężkim stanie. Do tej pory ich transport realizowany był przez Eko patrol Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Nowa karetka umożliwi m.in.:

szybkie zabezpieczenie zwierząt poszkodowanych w wypadkach drogowych,

transport zwierząt z dusznością, silnym stresem, zatruciami lub urazami wielonarządowymi,

wsparcie działań Straży Miejskiej, Policji oraz innych służb miejskich,

stabilizację stanu zwierząt w bezpośrednim zagrożeniu życia przed przekazaniem ich do kliniki weterynaryjnej.

