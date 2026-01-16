To pierwsza taka karetka w Polsce! Niezastąpiona, gdy liczą się minuty

Warszawa wyznacza nowe standardy. Schronisko na Paluchu im. Jana Lityńskiego uruchomiło właśnie pierwszą w Polsce specjalistyczną karetkę weterynaryjną! „To nie jest tylko samochód, ale narzędzie ratujące życie. Nowa karetka umożliwia bezpieczne i profesjonalne udzielanie pomocy zwierzętom w najcięższych stanach, w sytuacjach, w których liczą się minuty” - tłumaczy Magdalena Młochowska, dyrektorka–koordynatorka ds. Zielonej Warszawy.

Pierwsza specjalistyczna karetka weterynaryjna w Polsce

Specjalistyczna karetka weterynaryjna zakupiona dla Schroniska na Paluchu to nie byle jaki pojazd. Wyposażenie bazuje na rozwiązaniach znanych z ratownictwa medycznego, przy jednoczesnym pełnym dostosowaniu do wymogów weterynarii. Karetka od podstaw została zaprojektowana z myślą o potrzebach stołecznego schroniska oraz specyfice ratowania zwierząt w stanie zagrożenia życia.

W karetce znajdują się m.in.:

  • system tlenoterapii z regulacją przepływu, dostosowany do kotów oraz małych i dużych psów, z możliwością podawania leków drogą inhalacyjną,
  • dwa moduły transportowe do terapii tlenowej – osobne dla psa i kota – umożliwiające także utrzymanie bezpiecznej temperatury,
  • nosze, weterynaryjna deska ortopedyczna,
  • moduły transportowe wyposażone w maty grzewcze, wspierające komfort termiczny zwierząt,
  • zabezpieczenia antypoślizgowe i antywstrząsowe,
  • system monitoringu umożliwiający podgląd z kamery zamontowanej w przedziale medycznym,
  • podwyższona izolacja i wydajna wentylacja kabiny, istotna dla zwierząt z problemami oddechowymi,
  • rozbudowany system sterowania oświetleniem, temperaturą i wentylacją w części medycznej.
Pomoc medyczna w drodze do lecznicy

- To nie jest tylko samochód, ale narzędzie ratujące życie. Nowa karetka umożliwia bezpieczne i profesjonalne udzielanie pomocy zwierzętom w najcięższych stanach, w sytuacjach, w których liczą się minuty. Jesteśmy dumni, że Warszawa wyznacza nowe standardy w tym obszarze - przekazała Magdalena Młochowska, dyrektorka–koordynatorka ds. Zielonej Warszawy.

Schronisko na Paluchu od lat przyjmuje zwierzęta poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych, które często są w bardzo ciężkim stanie. Do tej pory ich transport realizowany był przez Eko patrol Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Nowa karetka umożliwi m.in.:

  • szybkie zabezpieczenie zwierząt poszkodowanych w wypadkach drogowych,
  • transport zwierząt z dusznością, silnym stresem, zatruciami lub urazami wielonarządowymi,
  • wsparcie działań Straży Miejskiej, Policji oraz innych służb miejskich,
  • stabilizację stanu zwierząt w bezpośrednim zagrożeniu życia przed przekazaniem ich do kliniki weterynaryjnej.

