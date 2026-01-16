Działacz sportowy z zarzutami gwałcenia dzieci. Pisali o nim "gość z pasją". Jest oświadczenie ZPN

Znany działacz sportowy z Ostrołęki, Tomasz M., usłyszał zarzuty, które wstrząsnęły lokalną społecznością.

Mężczyzna jest podejrzany o serię przestępstw na tle seksualnym wobec małoletnich, do których miało dochodzić od 2022 roku.

COOZPN zawiesił go w obowiązkach, a prokuratura przedstawiła szczegóły zarzutów.

Kim jest Tomasz M., działacz sportowy z Ostrołęki oskarżony o gwałty na dzieciach?

Tomasz M. (39 l.) został aresztowany w związku z podejrzeniem serii gwałtów na małoletnich. Do tej pory pełnił funkcję członka Zarządu Ciechanowsko-Ostrołęckiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. W sporcie działał od dobrych 20 lat. Był swego rodzaju lokalną gwiazdą i znanym działaczem, którym chwaliły się różne ostrołęckie portale. Na swoim koncie ma też publikacje o historii sportu w regionie.

Pisali o nim "gość z pasją"

Cieszył się dużym zaufaniem społecznym:

"Nawet nie ma tu hejterów, bo jak ktoś jest w ostrołęckiej piłce to i zna Tomka. Gość z pasją i trochę człowiek orkiestra", "Miło, że o takich ludziach też można przeczytać. Skromni, bezinteresowni i z pasją. Brawo Tomek, hejterami się nie przejmuj" - pisali komentujący pod artykułami o jego sukcesach.

Jego życie osobiste również wydawało się poukładane. Aktywnie wspierał zbiórki dla potrzebujących dzieci, pozostaje w wieloletnim związku małżeńskim. Nikt nie spodziewał się, że usłyszy zarzuty wykorzystywania seksualnego małoletnich. O tym, że chodzi właśnie o niego, jako pierwszy poinformował portal Moja Ostrołęka.

Tomasz M. zawieszony przez COOZPN

"Kategorycznie potępiamy działanie i zachowanie, o które podejrzany jest jeden z naszych członków zarządu” - poinformował w oświadczeniu zarząd COOZPN.

Związek jednogłośnie podjął decyzję o zawieszeniu Tomasza M. do czasu wyjaśnienia sprawy. Jak podkreślono w oświadczeniu, celem COOZPN jest propagowanie kultury fizycznej, zdrowego trybu życia i integracji wśród dzieci i młodzieży. Związek zapewnia, że zależy mu na bezpieczeństwie młodych sportowców i zaufaniu rodziców.

Szczegóły zarzutów. Prokuratura: "Nie przyznaje się do winy"

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce poinformowała, że 39-letni Tomasz M. został tymczasowo aresztowany. Mężczyźnie przedstawiono zarzuty zgwałcenia małoletnich poniżej 15. roku życia, wykorzystania stosunku zależności w celu dopuszczenia się wobec nich innych czynności seksualnych i wykonania innych czynności seksualnych oraz prezentowania małoletnim treści pornograficznych.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, Elżbieta Edyta Łukasiewicz, dodała, że Tomasz M. dopuszczał się przestępstw w Ostrołęce i Warszawie w okresie od lipca 2022 r. do sierpnia 2025 r.

„W tym czasie podejrzany podstępem dopuścił się zgwałcenia dwóch małoletnich osób oraz wielokrotnie przy użyciu stosunku zależności doprowadził pokrzywdzone osoby do poddania się i wykonywania innych czynności seksualnych. Latem 2022 r. w Warszawie prezentował dzieciom treści pornograficzne” - podano w komunikacie.

Podczas przesłuchania Tomasz M. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Sąd Rejonowy w Ostrołęce zadecydował o aresztowaniu go na trzy miesiące. Za zarzucane czyny grozi mu od 5 do 30 lat więzienia albo dożywocie.

Wsparcie psychologiczne

Osoby doświadczające przemocy seksualnej, wykorzystywania lub znajdujące się w kryzysie psychicznym mogą uzyskać pomoc u specjalistów i w instytucjach państwowych.

Ogólnopolska Niebieska Linia - pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie: 800 120 002 (całodobowo, pomoc psychologiczna i prawna)

Linia Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem: +48 22 230 99 00 (pomoc psychologiczna i prawna dla osób pokrzywdzonych, także przestępstwem seksualnym)

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111 (bezpłatny i całodobowy kontakt dla dzieci i młodzieży w sytuacjach przemocy i wykorzystywania)

Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym: 116 123 (bezpłatny, całodobowy)

Całodobowa pomoc psychologiczna: 800 70 2222

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy niezwłocznie dzwonić pod numer 112.

Pomoc jest dostępna anonimowo i bezpłatnie. Skontaktowanie się z odpowiednią instytucją może być pierwszym krokiem do zapewnienia bezpieczeństwa i wsparcia psychologicznego.

Źródło: se.pl, moja-ostroleka.pl, Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, Ciechanowsko-Ostrołęcki Okręgowy Związek Piłki Nożnej