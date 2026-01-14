Tomasz M. podejrzany o serię gwałtów na dzieciach. Obrzydliwe, czego jeszcze miał się dopuścić!

Prokuratura w Ostrołęce prowadzi śledztwo przeciwko Tomaszowi M., oskarżonemu o gwałty i inne przestępstwa seksualne na małoletnich.

Zarzuty obejmują wykorzystanie zależności oraz prezentowanie treści pornograficznych, a czyny miały miejsce w Ostrołęce i Warszawie.

Podejrzany nie przyznał się do winy i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Makabra w Ostrołęce i Warszawie. 39-latek z zarzutami pedofilii!

Zatrzymany Tomasz M. jest podejrzany o dokonywanie przestępstw na tle seksualnym wobec małoletnich w Ostrołęce oraz w Warszawie w okresie od lipca 2022 roku do sierpnia 2024 roku. Jak ustalono, mężczyzna miał podstępem dopuścić się zgwałcenia dwóch małoletnich osób, a także wielokrotnie, wykorzystując ich zależność, zmuszać je do poddawania się i wykonywania innych czynności seksualnych. Latem 2022 roku w Warszawie miał również prezentować dzieciom treści pornograficzne.

Zarzuty i areszt dla Tomasza M.

Podczas przesłuchania w Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce, Tomasz M. nie przyznał się do przedstawionych mu zarzutów i złożył wyjaśnienia. Sąd Rejonowy w Ostrołęce, po zapoznaniu się z materiałem dowodowym, zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Surowa kara za zbrodnie na tle seksualnym

Za zarzucane Tomaszowi M. czyny, w tym zbrodnie zgwałcenia małoletnich, grozi surowa kara. Zgodnie z polskim prawem, sprawcy tego typu przestępstw grozi kara pozbawienia wolności od 5 do 30 lat albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Prokuratura chroni ofiary

Z uwagi na dobro małoletnich pokrzywdzonych oraz charakter sprawy, Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce podjęła decyzję o nieujawnianiu szczegółów zdarzeń opinii publicznej ani przedstawicielom mediów. Jak podkreśla rzecznik prokuratury, prok. Elżbieta Edyta Łukasiewicz, zachowanie podejrzanego zostało szczegółowo opisane w przedstawionych mu zarzutach.

To znany działacz sportowy?

Portal Moja Ostrołęka informuje, że podejrzany Tomasz M. to prawdopodobnie znany działacz środowiska sportowego. Pełni także funkcję członka Zarządu Ciechanowsko-Ostrołęckiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.

Na swoim profilu w mediach społecznościowych COOZPN opublikował komunikat: „W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami dotyczącymi działacza sportowego z naszego środowiska, Zarząd COOZPN weryfikuje napływające doniesienia. O wszelkich decyzjach podejmowanych przez Zarząd będziemy informować na bieżąco”.

Osoby doświadczające przemocy seksualnej, wykorzystywania lub znajdujące się w kryzysie psychicznym mogą uzyskać pomoc u specjalistów i w instytucjach państwowych.

Ogólnopolska Niebieska Linia - pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie: 800 120 002 (całodobowo, pomoc psychologiczna i prawna)

Linia Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem: +48 22 230 99 00 (pomoc psychologiczna i prawna dla osób pokrzywdzonych, także przestępstwem seksualnym)

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111 (bezpłatny i całodobowy kontakt dla dzieci i młodzieży w sytuacjach przemocy i wykorzystywania)

Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym: 116 123 (bezpłatny, całodobowy)

Całodobowa pomoc psychologiczna: 800 70 2222

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy niezwłocznie dzwonić pod numer 112.

Pomoc jest dostępna anonimowo i bezpłatnie. Skontaktowanie się z odpowiednią instytucją może być pierwszym krokiem do zapewnienia bezpieczeństwa i wsparcia psychologicznego.