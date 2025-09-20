Radom: Wypadek karetki z pacjentem! Jechali na sygnale. 5 osób w szpitalu

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-09-20 17:55

W sobotę na skrzyżowaniu ulic Limanowskiego i Maratońskiej w Radomiu karetka pogotowia, wioząca pacjenta do szpitala, zderzyła się z samochodem osobowym marki Opel. W wyniku wypadku aż pięć osób trafiło do szpitala. Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach.

  • Do wypadku doszło w sobotę na skrzyżowaniu ulic Limanowskiego i Maratońskiej w Radomiu.
  • Zderzyły się karetka pogotowia i samochód osobowy marki Opel.
  • Karetka przewoziła pacjenta i miała włączone sygnały uprzywilejowania.

Radom. Ambulans na sygnale zderzył się z Oplem

Jak informuje radomska komenda, według wstępnych ustaleń karetka pogotowia jechała od ulicy Starokrakowskiej z włączonymi sygnałami uprzywilejowania, przewożąc pacjenta. Na skrzyżowaniu doszło do potężnego zderzenia z Oplem, który nadjeżdżał od ulicy 1905 Roku. Siła uderzenia była duża. Oba pojazdy zostały poważnie uszkodzone.

Myślał że się wyrobi? Karetka zmiotła go z drogi

Pięć osób w szpitalu

W wyniku wypadku poszkodowanych zostało aż pięć osób, które natychmiast zostały przewiezione do szpitala, przekazała komenda policji w Radomiu. Ich stan zdrowia jest obecnie monitorowany przez lekarzy.

Funkcjonariusze prowadzą szczegółowe dochodzenie, aby ustalić dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Radom. Wypadek karetki
15 zdjęć
KARETKA
WYPADEK
RADOM