Radom: Wypadek karetki z pacjentem! Jechali na sygnale. 5 osób w szpitalu

- Do wypadku doszło w sobotę na skrzyżowaniu ulic Limanowskiego i Maratońskiej w Radomiu.
- Zderzyły się karetka pogotowia i samochód osobowy marki Opel.
- Karetka przewoziła pacjenta i miała włączone sygnały uprzywilejowania.
Radom. Ambulans na sygnale zderzył się z Oplem
Jak informuje radomska komenda, według wstępnych ustaleń karetka pogotowia jechała od ulicy Starokrakowskiej z włączonymi sygnałami uprzywilejowania, przewożąc pacjenta. Na skrzyżowaniu doszło do potężnego zderzenia z Oplem, który nadjeżdżał od ulicy 1905 Roku. Siła uderzenia była duża. Oba pojazdy zostały poważnie uszkodzone.
Pięć osób w szpitalu
W wyniku wypadku poszkodowanych zostało aż pięć osób, które natychmiast zostały przewiezione do szpitala, przekazała komenda policji w Radomiu. Ich stan zdrowia jest obecnie monitorowany przez lekarzy.
Funkcjonariusze prowadzą szczegółowe dochodzenie, aby ustalić dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
