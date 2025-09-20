Broń, amunicja i kierowca na haju. 46-latek ma poważne kłopoty

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-09-20 16:43

Sochaczewscy policjanci dokonali wstrząsającego odkrycia. Podczas akcji wymierzonej w przestępczość narkotykową zatrzymano 46-letniego mieszkańca Sochaczewa, który miał przy sobie znaczną ilość narkotyków, broń palną i amunicję różnego kalibru. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, a grozi mu nawet 10 lat za kratami.

Broń, amunicja i kierowca pod wpływem narkotyków. 46-latek ma poważne kłopoty

i

Autor: Policja/ Materiały prasowe
Super Express Google News

Narkotyki i broń w aucie 46-latka

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie od pewnego czasu obserwowali 46-latka. Podejrzewali, że mężczyzna może posiadać nielegalną broń. Funkcjonariusze zatrzymali go do kontroli na jednej z ulic miasta. Jak się okazało, podejrzenia były słuszne!

  • W trakcie przeszukania pojazdu policjanci znaleźli torebki i pojemnik z amfetaminą i marihuaną.
  • Mężczyzna został natychmiast zatrzymany.
Gang handlarzy narkotyków rozbity w Lublinie. Hersztem grupy był słynny „Bizon“

Polecany artykuł:

Alkohol i narkotyki za kierownicą. Kierowca autobusu miejskiego zatrzymany w Ra…

Dom pełen nielegalnych substancji i broni

To był dopiero początek odkryć. Policjanci postanowili przeszukać posesję 46-latka. To, co tam znaleźli, przeszło ich najśmielsze oczekiwania.

W domu mężczyzny odkryto kolejne pojemniki z narkotykami. Znaleziono także sztucer pozbawiony znaków identyfikacyjnych oraz amunicję różnego kalibru.

Cały arsenał został zabezpieczony przez policję.

Kierowca na haju

Okazało się, że to nie koniec problemów 46-latka. Policjanci podejrzewali, że mężczyzna prowadził samochód pod wpływem środków odurzających. Badanie śliny potwierdziło te przypuszczenia.

- Badanie na obecność narkotyków w ślinie wykazało wynik pozytywny, więc 46-latkowi pobrano krew do dalszych badań - poinformowała st. asp. Agnieszka Dzik.

Nawet 10 lat więzienia

46-latek usłyszał już zarzuty. Grozi mu surowa kara za posiadanie znacznej ilości narkotyków i kierowanie pojazdem pod wpływem środków odurzających

- Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym - dodała st. asp. Dzik.

Zabezpieczona broń i amunicja trafiły do badań balistycznych. Sprawę prowadzi policja pod nadzorem prokuratury.

Polecany artykuł:

Konstancin-Jeziorna: Zabytkowe wille odzyskują dawny blask. Zobacz, jak teraz w…
Okradali luksusowe wille pod Warszawą. Zatrzymali czterech mężćzyzn
19 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BROŃ
NARKOTYKI
DILER