Broń, amunicja i kierowca na haju. 46-latek ma poważne kłopoty

Narkotyki i broń w aucie 46-latka

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie od pewnego czasu obserwowali 46-latka. Podejrzewali, że mężczyzna może posiadać nielegalną broń. Funkcjonariusze zatrzymali go do kontroli na jednej z ulic miasta. Jak się okazało, podejrzenia były słuszne!

W trakcie przeszukania pojazdu policjanci znaleźli torebki i pojemnik z amfetaminą i marihuaną.

Mężczyzna został natychmiast zatrzymany.

Dom pełen nielegalnych substancji i broni

To był dopiero początek odkryć. Policjanci postanowili przeszukać posesję 46-latka. To, co tam znaleźli, przeszło ich najśmielsze oczekiwania.

W domu mężczyzny odkryto kolejne pojemniki z narkotykami. Znaleziono także sztucer pozbawiony znaków identyfikacyjnych oraz amunicję różnego kalibru.

Cały arsenał został zabezpieczony przez policję.

Kierowca na haju

Okazało się, że to nie koniec problemów 46-latka. Policjanci podejrzewali, że mężczyzna prowadził samochód pod wpływem środków odurzających. Badanie śliny potwierdziło te przypuszczenia.

- Badanie na obecność narkotyków w ślinie wykazało wynik pozytywny, więc 46-latkowi pobrano krew do dalszych badań - poinformowała st. asp. Agnieszka Dzik.

Nawet 10 lat więzienia

46-latek usłyszał już zarzuty. Grozi mu surowa kara za posiadanie znacznej ilości narkotyków i kierowanie pojazdem pod wpływem środków odurzających

- Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym - dodała st. asp. Dzik.

Zabezpieczona broń i amunicja trafiły do badań balistycznych. Sprawę prowadzi policja pod nadzorem prokuratury.