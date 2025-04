Konstancin-Jeziorna: Zabytkowe wille odzyskują dawny blask. Zobacz, jak teraz wyglądają!

CO SIĘ STAŁO?!

Konstancin-Jeziorna: Historia i architektura miasta-ogrodu

Konstancin-Jeziorna przed wojną był miejscem zamieszkania najbogatszych – finansistów, przemysłowców i ludzi sukcesu. Co ciekawe, nie brakowało tu również mieszkańców związanych z kulturą i nauką. Rezydencje budowali m.in. aktorzy i śpiewacy operowi.

Za projektami willi stali wybitni polscy architekci. Spacer po Konstancinie to prawdziwa lekcja historii sztuki i architektury. Miasto stanowi przegląd najważniejszych trendów w budownictwie panujących przed wojną.

Fenomen Konstancina to nie tylko budynki, ale i przemyślany plan urbanistyczny. Już na etapie planowania miasta-ogrodu nałożono szereg zasad porządkujących tkankę miejską. Budynki mogły pełnić funkcję jedynie mieszkalną lub uzdrowiskową, a na parceli mógł powstać tylko jeden budynek o tej funkcji. Wszystkie należało podłączyć do mediów i utrzymać w określonej wysokości. Nie można ich było dzielić na mniejsze lokale i sprzedawać.

Za plan odpowiadali hrabia Witold Skórzewski i geometr Kazimierz Madaliński. Konstancin-Jeziorna rozwijał się do wybuchu II wojny światowej, którą przetrwał bez większych zniszczeń. Tragedia wielu rezydencji rozpoczęła się po wojnie, gdy wysiedlono mieszkańców. Opuszczone budynki przeznaczono na siedziby działaczy partyjnych, kwaterunki, szkoły lub przychodnie. Inne do dziś niszczeją. W PRL-u w Konstancinie wybudowano pierwsze bloki, co zapoczątkowało nowy rozdział w historii miasta.

Wille w Konstancinie-Jeziorna odzyskują dawny blask. Zobacz, które przeszły remont!

W ostatnich latach stan zabytkowych willi, pałaców i rezydencji w Konstancinie-Jeziorna uległ znacznej poprawie. Wciąż istnieją opuszczone domy, których stan pozostawia wiele do życzenia, ale na szczęście, wiele z nich znalazło nowych właścicieli i przechodzi obecnie renowację.

Prace remontowe trwają między innymi w:

Willi „Jagiellonka” (ul. Skargi 10);

Willi „Zorza” (ul. Sobieskiego 16);

Willi „Greczynka” (ul. Środkowa 22);

Willi „Janówka”;

Willi „Zbyszek” (ul. Żeromskiego 6).

