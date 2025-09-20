Dramat pod Radomiem. 2-letnie dziecko potrącone przez samochód

Zuzanna Sekuła
2025-09-20 17:39

Dramat w Jastrzębi pod Radomiem! Dwuletnie dziecko w stanie ciężkim trafiło do szpitala po tym, jak zostało potrącone przez kierowcę samochodu osobowego. Malec w chwili udzielania mu pomocy był nieprzytomny, informuje Miejski Reporter. Sprawę bada policja. Co się stało?

Wstrząsający wypadek w Jastrzębi

Do potwornego wypadku doszło w sobotę przed południem w miejscowości Jastrzębia (powiat radomski). Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, dwuletnie dziecko z niewyjaśnionych przyczyn wbiegło prosto pod nadjeżdżające Audi.

Siła uderzenia musiała być ogromna. Dziecko jest nieprzytomne i w stanie ciężkim, ustalił Miejski Reporter. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe.

Jako pierwsi na miejscu pojawili się strażacy z OSP Jastrzębia, a następnie zastęp z JRG2 Radom. To oni udzielili dziecku pierwszej pomocy. Wkrótce potem do akcji wkroczyła załoga Zespołu Ratownictwa Medycznego, która przejęła reanimację.

Kierowca trzeźwy

Badanie alkomatem wykazało, że 38-letni kierowca Audi był trzeźwy. To jednak nie koniec ustaleń. Policja prowadzi teraz intensywne dochodzenie, aby wyjaśnić dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Funkcjonariusze sprawdzają również, pod czyją opieką znajdowało się dziecko w momencie wypadku.

Jastrzębia. 2-letnie dziecko wpadło pod samochód
