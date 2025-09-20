Dramat pod Radomiem. 2-letnie dziecko potrącone przez samochód

Wstrząsający wypadek w Jastrzębi

Do potwornego wypadku doszło w sobotę przed południem w miejscowości Jastrzębia (powiat radomski). Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, dwuletnie dziecko z niewyjaśnionych przyczyn wbiegło prosto pod nadjeżdżające Audi.

Siła uderzenia musiała być ogromna. Dziecko jest nieprzytomne i w stanie ciężkim, ustalił Miejski Reporter. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe.

Kujawsko-Pomorskie. Straciła prawo jazdy za potrącenie 16-letniego rowerzysty. Kobieta próbowała go wyprzedzić Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jako pierwsi na miejscu pojawili się strażacy z OSP Jastrzębia, a następnie zastęp z JRG2 Radom. To oni udzielili dziecku pierwszej pomocy. Wkrótce potem do akcji wkroczyła załoga Zespołu Ratownictwa Medycznego, która przejęła reanimację.

Kierowca trzeźwy

Badanie alkomatem wykazało, że 38-letni kierowca Audi był trzeźwy. To jednak nie koniec ustaleń. Policja prowadzi teraz intensywne dochodzenie, aby wyjaśnić dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Funkcjonariusze sprawdzają również, pod czyją opieką znajdowało się dziecko w momencie wypadku.