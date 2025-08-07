Tragedia w Zabłociu. Dziecko ciężko ranne po potrąceniu przez kierowcę opla

Dramatyczne okoliczności wypadku

Do zdarzenia doszło w poniedziałek w Zabłociu. Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, 52-letni kierowca Opla, z niewyjaśnionych dotąd przyczyn, potrącił 13-letnią rowerzystkę. Co najbardziej szokujące, dziewczynka miała jechać prawidłowo! To nasuwa pytanie: co działo się w głowie kierowcy?

13-latka trafiła do szpitala w Warszawie

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Widok musiał być przerażający. Dziewczynka, z poważnymi obrażeniami ciała, została natychmiast przewieziona do szpitala w stolicy. Jej stan jest nieznany, ale każdy trzyma kciuki za jej szybki powrót do zdrowia. Pojazdy uczestniczące w zdarzeniu zostały zabezpieczone na policyjnym parkingu, co jest standardową procedurą w takich przypadkach. Teraz to właśnie one będą kluczem do rozwikłania zagadki tego wypadku.

﻿Potrącenie 12-letniego rowerzysty w Kraśniku Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Policja działa – śledztwo w toku

Obecnie policjanci z zaangażowaniem prowadzą czynności dochodzeniowe. Ich celem jest szczegółowe wyjaśnienie przyczyn i przebiegu tego tragicznego wypadku. Jak podkreśla kom. Ewelina Radomyska, każdy detal ma znaczenie. Śledczy będą analizować zebrane dowody, przesłuchiwać świadków i sprawdzać wszystkie możliwe hipotezy.