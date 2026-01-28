Targówek: Syn zabił rodziców i psy? Wstrząsające szczegóły! "Radek zbudował sobie fortecę"

- Na warszawskim Targówku doszło do wstrząsającej zbrodni, gdzie ujawniono ciała dwóch osób i dwóch psów.
- Podejrzany, 49-letni Radosław J., nieoficjalnie syn ofiar, zabarykadował się w domu, co wymagało interwencji kontrterrorystów.
- Sąsiedzi są w szoku, opisując zmarłych jako spokojnych ludzi, a podejrzanego jako osobę prowadzącą odizolowany tryb życia.
Podwójne zabójstwo na Targówku? Przerażająca relacja sąsiadów
W jednym z mieszkań przy ulicy Pszczyńskiej rozegrał się dramat: na parterze ujawniono dwa ciała, kobiety i mężczyzny, a podejrzany zabarykadował się w lokalu na piętrze. Po godzinie 12 policja poinformowała jego zatrzymaniu. Nieoficjalnie, sprawcą jest syn ofiar, Radosław J.
- To byli spokojni, normalni ludzie, jesteśmy w szoku! - mówią mieszkańcy. - Radek zbudował sobie fortecę. Okna mieszkania zasłonił żaluzjami antywłamaniowymi, nie wychodził często - słyszymy od jednej z sąsiadek. - Miał dwie kochanki, ale długo z nim nie wytrzymały - dodaje.
Reporter "SE" Mateusz Kobyłka ustalił, że mężczyzna był żonaty, jednak jakiś czas temu doszło do rozwodu. Owocem ich miłości była córka, którą widywano, gdy przyjeżdżała do dziadków.
Akcja służb na Targówku. Ujawniono ciała dwóch osób
W środę (28 stycznia) po godzinie 11 na ulicy Pszczyńskiej pojawiły się liczne patrole policji, straż pożarna oraz karetki pogotowia. Służby zostały wezwane po tym, jak w jednym z mieszkań znaleziono ciała dwóch osób.
"Potwierdzam dwie ofiary w mieszkaniu na Targówku, to kobieta i mężczyzna, ujawnili je policjanci. Kolejny mężczyzna zabarykadował się w mieszkaniu na piętrze, trwa akcja policyjna” – przekazała w rozmowie z "Super Expressem” sierż. Klaudia Dadasiewicz z policji na Targówku.
"Mężczyzna podjął negocjacje z grupą negocjacyjną. Policjanci w tej chwili są na etapie dostania się do środka mieszkania” – relacjonował podkom. Jacek Wiśniewski, rzecznik prasowy KSP.
Z naszych informacji wynika, że w mieszkaniu, poza ciałami kobiety i mężczyzny, znajdowały się również dwa zabite psy.
Komunikat w sprawie zdarzenia na Targówku
"W związku z przekazaną na numer alarmowy informacją, dotyczącą ujawnienia – w domu na terenie warszawskiego Targówka - zwłok dwóch osób, na miejsce skierowano natychmiast policyjne patrole" - czytamy w komunikacie na platformie X.