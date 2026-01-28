Makabra w Warszawie. Dwa ciała w mieszkaniu, nie oszczędził nawet psów. Nieoficjalnie: zabił rodziców [AKTUALIZACJA]

Horror na Targówku. Nieoficjalnie: Zabił swoich rodziców

Przerażające wieści z Targówka w Warszawie. Przy ul. Pszczyńskiej w środowe przedpołudnie (28 stycznia) zaroiło się od służb. W jednym z mieszkań doszło do mrożącej krew w żyłach makabry. Nie żyją dwie osoby. Szokujące doniesienia potwierdza policja.

"Potwierdzam dwie ofiary w mieszkaniu na Targówku, to kobieta i mężczyzna, ujawnili je policjanci. Kolejny z mężczyzn zabarykadował się w mieszkaniu na piętrze, trwa akcja policyjna" - przekazała w rozmowie z „Super Expressem” sierż. Klaudia Dadasiewicz z policji na Targówku.

Policjanci próbują dostać się do agresora. „Mężczyzna podjął negocjacje z grupą negocjacyjną. Policjanci w tej chwili są na etapie dostania się do środka mieszkania” - powiedział nam podkom. Jacek Wiśniewski, rzecznik prasowy KSP. Jaj udało nam się ustalić, w mieszkaniu poza ciałami kobiety i mężczyzny są również dwa zabite psy. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że zamordowani byli rodzicami swojego oprawcy.

Straż zabezpiecza teren

Na miejscu dramatu są również strażacy. Zabezpieczają oni działania kontrerrorystyczne. - Na miejsce zadysponowany został jeden zastęp straży pożarnej, 6 osób - poinformował nas kpt. Paweł Baran, z zespołu prasowego Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy.

Pilny komunikat policji

Komenda Stołeczna Policji o zdarzeniu na Targówku poinformowała również w mediach społecznościowych. "

"W związku z przekazaną na numer alarmowy informacją, dotyczącą ujawnienia – w domu na terenie warszawskiego Targówka – zwłok dwóch osób, na miejsce skierowano natychmiast policyjne patrole. Policjanci potwierdzili tragiczną informację. W domu znaleziono ciała dwóch osób – kobiety i mężczyzny" - piszą mundurowi na platformie X.

"W budynku przebywa zabarykadowany w jednym z pomieszczeń mężczyzna, który może mieć związek z tym zdarzeniem. Na miejscu są obecni policyjni negocjatorzy" - dodają.

Mężczyzna został zatrzymany

Reporter "SE" poinformował, że negocjatorom udało się dogadać z mężczyzną. Antyterroryści weszli siłowo do mieszkania i zatrzymali go.

