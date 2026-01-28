Makabra w Warszawie. Dwa ciała w mieszkaniu, nie oszczędził nawet psów. Nieoficjalnie: zabił rodziców [AKTUALIZACJA]

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
Piotr Lis
Piotr Lis
Zuzanna Sekuła
2026-01-28 12:18

Na Targówku w Warszawie trwa akcja służb. Wszystko wskazuje na to, że w mieszkaniu przy ul. Pszczyńskiej doszło do podwójnego zabójstwa. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że agresor zabił swoich rodziców. Nie oszczędził również psów. Aktualizacja: po godzinie 12 mężczyzna został zatrzymany.

Super Express Google News

Horror na Targówku. Nieoficjalnie: Zabił swoich rodziców

Przerażające wieści z Targówka w Warszawie. Przy ul. Pszczyńskiej w środowe przedpołudnie (28 stycznia) zaroiło się od służb. W jednym z mieszkań doszło do mrożącej krew w żyłach makabry. Nie żyją dwie osoby. Szokujące doniesienia potwierdza policja. 

"Potwierdzam dwie ofiary w mieszkaniu na Targówku, to kobieta i mężczyzna, ujawnili je policjanci. Kolejny z mężczyzn zabarykadował się w mieszkaniu na piętrze, trwa akcja policyjna" - przekazała w rozmowie z „Super Expressem” sierż. Klaudia Dadasiewicz z policji na Targówku.

Policjanci próbują dostać się do agresora. „Mężczyzna podjął negocjacje z grupą negocjacyjną. Policjanci w tej chwili są na etapie dostania się do środka mieszkania” - powiedział nam podkom. Jacek Wiśniewski, rzecznik prasowy KSP. Jaj udało nam się ustalić, w mieszkaniu poza ciałami kobiety i mężczyzny są również dwa zabite psy. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że zamordowani byli rodzicami swojego oprawcy.

Polecany artykuł:

Handlowali ludźmi i narkotykami! Jedna z ofiar zdołała uciec. Zatrzymano 22 oso…

Straż zabezpiecza teren

Na miejscu dramatu są również strażacy. Zabezpieczają oni działania kontrerrorystyczne. - Na miejsce zadysponowany został jeden zastęp straży pożarnej, 6 osób - poinformował nas kpt. Paweł Baran, z zespołu prasowego Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy.

Polecany artykuł:

Syn zabił matkę siekierą? Ciało 67-latki leżało w zaspie. Sąd podjął zdecydowan…

Pilny komunikat policji

Komenda Stołeczna Policji o zdarzeniu na Targówku poinformowała również w mediach społecznościowych. "

"W związku z przekazaną na numer alarmowy informacją, dotyczącą ujawnienia – w domu na terenie warszawskiego Targówka – zwłok dwóch osób, na miejsce skierowano natychmiast policyjne patrole. Policjanci potwierdzili tragiczną informację. W domu znaleziono ciała dwóch osób – kobiety i mężczyzny" - piszą mundurowi na platformie X.

"W budynku przebywa zabarykadowany w jednym z pomieszczeń mężczyzna, który może mieć związek z tym zdarzeniem. Na miejscu są obecni policyjni negocjatorzy" - dodają.

Mężczyzna został zatrzymany

Reporter "SE" poinformował, że negocjatorom udało się dogadać z mężczyzną. Antyterroryści weszli siłowo do mieszkania i zatrzymali go. 

Polecany artykuł:

Martwe niemowlę leżało w gondoli. Zamarzło na śmierć? Prokuratura zabrała głos …
CO WIEMY O MIESZKO R. BRUTALNE MORDERSTWO NA KAMPUSIE UW | Poranny Ring 2025 05 09
Sonda
Czy masz zaufanie do polskiej policji?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WARSZAWA TARGÓWEK
ZABÓJSTWO