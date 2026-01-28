Syn zabił matkę siekierą? Ciało 67-latki leżało w zaspie. Sąd podjął zdecydowane kroki

W Sarnowej Górze doszło do tragedii – ciało 67-latki znaleziono w zaspie po zgłoszeniu zaginięcia.

Zarzut zabójstwa usłyszał 45-letni syn ofiary, który nie przyznaje się do winy.

Sekcja zwłok wykazała uraz głowy, a na miejscu zdarzenia odnaleziono siekierę, która może być narzędziem zbrodni.

Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie – dowiedz się, co dalej z podejrzanym i jakie są nowe ustalenia w sprawie.

Sarnowa Góra. Zwłoki kobiety w śnieżnej zaspie

Zgłoszenie o zaginięciu 67-letniej mieszkanki Sarnowej Góry (pow. ciechanowski) wpłynęło do służb przed godz. 22 w środę, 21 stycznia. Zaginiecie matki zgłosiła zaniepokojona córka. Z relacji syna zaginionej, który z nią mieszkał, miało wynikać, że 67-latka wyszła z domu szukać psów.

Poszukiwania kobiety miały tragiczny finał. Ciało kobiety odnaleziono na terenie należącej do niej posesji. Leżało w śnieżnej zaspie.

Policjanci pod kierownictwem prokuratora z udziałem biegłych i techników kryminalistyki dokonali oględzin miejsca zdarzenia. Prokuratura wszczęła śledztwo.

Syn 67-latki z zarzutem zabójstwa matki

Policjanci zatrzymali 45-letniego mężczyznę. Syna zabitej kobiety! Dwa dni później, 23 stycznia, mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa. - Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień - powiedział prok. Bońkowski.

Jak dodał szef Prokuratury Rejonowej w Ciechanowie, sekcja zwłok 67-latki wykazała, że bezpośrednią przyczyną jej zgonu był uraz głowy, spowodowany prawdopodobnie narzędziem tępokrawędzistym. Przyznał jednocześnie, że na miejscu zdarzenia, w trakcie oględzin uzupełniających, znaleziona została siekiera. - Będziemy podejmowali dalsze czynności, aby ustalić, czy rzeczywiście jest to narzędzie, którym zadano cios - zastrzegł prok. Bońkowski.

Jak udało nam się ustalić, biegli będą oceniali również poczytalność 45-latka w chwili zdarzenia. Tymczasem sąd podjął wobec mężczyzny zdecydowane kroki. - Na wniosek prokuratora, sąd zastosował tymczasowe aresztowanie podejrzanego na okres 3 miesięcy - przekazała nadkom. Jolanta Bym z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie. Mężczyźnie za zabójstwo matki grozi dożywocie za kratami.

