Totalna demolka w Urzędzie Miasta. 40-latek wkurzył się, bo nie otrzymał mieszkania

40-letni mężczyzna zdemolował pomieszczenie w Urzędzie Miasta w Legionowie, wykrzykując wulgaryzmy i niszcząc wyposażenie, ponieważ był niezadowolony z odmowy przyznania mu lokalu mieszkalnego.

Mężczyzna został zatrzymany przez policję, miał blisko 1,5 promila alkoholu we krwi i usłyszał zarzuty znieważenia funkcjonariuszy publicznych oraz naruszenia miru domowego.

Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny, a o jego dalszym losie zadecyduje sąd, grozi mu kara więzienia.

Legionowo. 40-latek siał zniszczenie w Urzędzie Miasta

Sytuacja miała miejsce około godz. 15 w miniony czwartek (22 stycznia) w Urzędzie Miasta w Legionowie. 40-letni mężczyzna dał upust negatywnym emocjom i zdemolował jedno z pomieszczeń!

- Z ustaleń wynika, że mężczyzna zachowywał się bardzo agresywnie - wykrzykiwał wulgaryzmy oraz zniszczył elementy wyposażenia jednego z pomieszczeń urzędowych - przekazała podkom. Agata Halicka z Komendy Powiatowej Policji w Legionowie.

Jak dodała policjantka, powodem niszczycielskiego szału mężczyzny miało być niezadowolenie z faktu nieotrzymania lokalu mieszkalnego.

Furiat usłyszał zarzuty

Agresywny 40-latek został zatrzymany przez policjantów i umieszczony w areszcie. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna był pijany. Miał w organizmie blisko 1,5 promila alkoholu.

- Po wytrzeźwieniu zatrzymany usłyszał zarzuty dotyczące znieważenia funkcjonariuszy publicznych oraz naruszenia miru domowego - poinformowała podkom. Halicka. - Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci dozoru Policji – dodała.

O dalszym losie 40-latka zadecyduje sąd. Za popełnione czyny grozi mu więzienie. Czynności w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Legionowie.

Sonda Umiesz panować nad swoimi emocjami? Tak, świetnie mi to idzie Nie, kompletnie mi to nie wychodzi Staram się, ale średnio mi to idzie