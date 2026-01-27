Totalna demolka w Urzędzie Miasta. 40-latek wkurzył się, bo nie otrzymał mieszkania

Zdenerwowany 40-latek urządził demolkę w gmachu Urzędu Miasta Legionowo. Powodem wybuchu jego agresji i nagłej chęci destrukcji miała być odmowna decyzja dotycząca lokalu mieszkalnego. Policjanci zatrzymali furiata. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.

Autor: Shutterstock; Nikodem Karolak - Praca własna/ CC BY-SA 4.0
Legionowo. 40-latek siał zniszczenie w Urzędzie Miasta

Sytuacja miała miejsce około godz. 15 w miniony czwartek (22 stycznia) w Urzędzie Miasta w Legionowie. 40-letni mężczyzna dał upust negatywnym emocjom i zdemolował jedno z pomieszczeń!

- Z ustaleń wynika, że mężczyzna zachowywał się bardzo agresywnie - wykrzykiwał wulgaryzmy oraz zniszczył elementy wyposażenia jednego z pomieszczeń urzędowych - przekazała podkom. Agata Halicka z Komendy Powiatowej Policji w Legionowie.

Jak dodała policjantka, powodem niszczycielskiego szału mężczyzny miało być niezadowolenie z faktu nieotrzymania lokalu mieszkalnego.

Furiat usłyszał zarzuty

Agresywny 40-latek został zatrzymany przez policjantów i umieszczony w areszcie. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna był pijany. Miał w organizmie blisko 1,5 promila alkoholu.

- Po wytrzeźwieniu zatrzymany usłyszał zarzuty dotyczące znieważenia funkcjonariuszy publicznych oraz naruszenia miru domowego - poinformowała podkom. Halicka. - Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci dozoru Policji – dodała.

O dalszym losie 40-latka zadecyduje sąd. Za popełnione czyny grozi mu więzienie. Czynności w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Legionowie.

