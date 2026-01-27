Najpierw Sobolew, teraz Schronisko na Paluchu. NIK skontroluje warszawskie przytulisko dla zwierząt

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) rozpocznie 27 stycznia kontrolę w Schronisku na Paluchu w Warszawie oraz w Urzędzie Miasta, w związku ze skargami, które wpłynęły do NIK w zeszłym roku.

Równolegle, NIK prowadzi kontrolę w Urzędzie Gminy w Sobolewie i Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Garwolinie w związku z sytuacją w schronisku "Happy Dog" w Sobolewie, które zostało zamknięte 24 stycznia.

Wojewoda Mazowiecki zapowiedział kontrole w mazowieckich schroniskach i zlecił analizę gminnych programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oczekując wyjaśnień odnośnie sytuacji w Sobolewie od Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

Kontrola NIK w Sobolewie

W poniedziałek po południu (26 stycznia) kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli weszli do Urzędu Gminy w Sobolewie, w którym prowadzą czynności. - Kontrolerzy uzyskali w Urzędzie Gminy informację, że zarówno schronisko, jak i dokumentacja zostały zabezpieczone na potrzeby postępowania prokuratorskiego. Kontrolerzy sprawdzą tę informację i podejmą decyzję o zasadności prowadzenia kontroli również w samym schronisku - przekazał w rozmowie z PAP rzecznik prasowy Najwyższej Izby Kontroli Bartłomiej Pograniczny.

Jak dodał, kontrola obejmie też Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Garwolinie, czyli ten, który prowadził nadzór nad schroniskiem w Sobolewie. - Kontrolerzy chcą sprawdzić, co było przyczyną braku zdecydowanej reakcji inspektoratu. Dlaczego wcześniej nie wskazywał na problemy, a nagle zdecydował o zamknięciu schroniska - wyjaśnił Pograniczny.

Kontrola NIK w Schronisku na Paluchu w Warszawie

Kontroli NIK nie uniknie również warszawskie schronisko dla zwierząt! Jak wyjaśnił rzecznik Najwyższej Izby Kontroli, do centrali NIK w zeszłym roku wpływały skargi w sprawie Schroniska na Paluchu, choć „innego typu, niż w Sobolewie”. Dopytany, czego one dotyczą, zaznaczył, że jest to objęte tajemnicą kontrolerską. - Delegatura Mazowiecka w Warszawie od grudnia ubiegłego roku prowadziła analizę napływających skarg i w reakcji na to zwróciła się do kierownictwa NIK z wnioskiem o zgodę na przeprowadzenie kontroli. Wniosek został zatwierdzony 7 stycznia 2026 r. – podał.

To nie pierwsza kontrola „Na Paluchu”

Warto przypomnieć, że nie jest to pierwsza w ostatnich latach kontrola w stołecznym schronisku dla zwierząt. W 2024 roku wybuchł poważny konflikt między wolontariuszami a dyrekcją schroniska na Paluchu. W efekcie ratusz zlecił kontrolę w placówce, która wykazała wiele uchybień po stronie wolontariuszy, jak np. prowadzenie zbiórek pieniędzy na podopiecznych schroniska bez zgody dyrektora placówki. Kontrolerzy doszukali się też nieprawidłowości w procedurach adopcyjnych.

Wojewoda Mazowiecki zapowiedział kontrole

Kontrole w mazowieckich schroniskach zapowiedział też wojewoda Mariusz Frankowski. Ma on zwrócić się do gmin, o zweryfikowanie prawidłowości realizacji działań w ramach podpisanych umów ze schroniskami, aby uniknąć sytuacji, jak w zamkniętym 24 stycznia schronisku „Happy Dog” w Sobolewie, gdzie zwierzęta przeżywały prawdziwą gehennę. - Zgodnie z prawem, do końca marca w ramach zadań własnych, każda gmina ma obowiązek opracować program opieki nad zwierzętami bezdomnymi. W ramach nadzoru nad działalnością samorządów, zlecę służbom prawnym dokładne przeanalizowanie tych uchwał - przekazał wojewoda. - Jako wojewoda, a prywatnie właściciel psa, wierzę, że sytuacja w Sobolewie przyczyni się do opracowania przez Inspektoraty Weterynarii skuteczniejszych metod kontroli nad schroniskami - dodał Frankowski.

Odnośnie schroniska w Sobolewie, wojewoda mazowiecki oczekuje „pilnego wyjaśnienia w sprawie sytuacji schroniska w Sobolewie od Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, który sprawował nadzór nad tym miejscem”.