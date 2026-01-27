"Marzenka" odeszła na wieczną wartę. Nie żyje Krystyna Sierpińska, sanitariuszka Powstania Warszawskiego

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
PAP
PAP
2026-01-27 12:06

W wieku 96 lat zmarła Krystyna Sierpińska, znana jako "Marzenka”, sanitariuszka Armii Krajowej, która z poświęceniem służyła w batalionie "Kiliński” podczas Powstania Warszawskiego. O jej śmierci poinformowano w poniedziałek (26 stycznia) na profilu BohaterON. Sierpińska była nie tylko sanitariuszką, ale także łączniczką w 3. kompanii "Szarych Szeregów”. Jej losy po upadku Powstania Warszawskiego były pełne trudów i wyzwań.

Zmarła sanitariuszka AK, uczestniczka Powstania Warszawskiego Krystyna Sierpińska

i

Autor: @BohaterON/Facebook/ Facebook
Super Express Google News
  • Odeszła Krystyna Sierpińska "Marzenka", sanitariuszka AK, uczestniczka Powstania Warszawskiego i łączniczka "Szarych Szeregów".
  • Po upadku Powstania trafiła do obozu jenieckiego.
  • Po wojnie wróciła do Warszawy, gdzie dzieliła się swoimi wspomnieniami.

Krystyna Sierpińska ps. "Marzenka” - sanitariuszka i łączniczka w Powstaniu Warszawskim

Krystyna Sierpińska, z domu Myszkowska, urodziła się w rodzinie o patriotycznych tradycjach. Jak podaje Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, po upadku Powstania Warszawskiego trafiła przez obóz przejściowy w Ożarowie do Stalagu 344 Lamsdorf, a w listopadzie 1944 r. przewieziono ją do szpitala jenieckiego, gdzie doczekała zakończenia II wojny światowej. Po wojnie wróciła do Warszawy, gdzie kontynuowała życie, pamiętając o swoich wojennych doświadczeniach.

W jednym z wywiadów dla Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania Warszawskiego wspominała: "W szkole poszła pogłoska, że tworzy się drużyna "Szarych Szeregów”. Natychmiast zgłosiłam swój akces. Wiedziałam, że moja siostra jest już w konspiracji, brat też".

Jej decyzja o wstąpieniu do "Szarych Szeregów” była naturalnym odruchem serca, wynikającym z głębokiego patriotyzmu i chęci walki o wolną Polskę.

Paczki dla Powstańców gotowe! Ekipa „Super Expressu” pomogła

Polecany artykuł:

Bolesny zbieg okoliczności. Powstańcy Warszawscy odeszli na wieczną wartę w dni…

"Marzenka” o Powstaniu: "Absolutnie nie żałuję”

Sierpińska podkreślała, że nie żałuje udziału w Powstaniu Warszawskim.

"Muszę powiedzieć, że byłam jedną z bardziej wziętych łączniczek, dlatego że byłam drobna, mała, dziewczynka - zawsze to bezpieczniej” - mówiła.

"To, że brałam udział w Powstaniu, to absolutnie nie żałuję i uważam, że tak być powinno” - dodała z przekonaniem. 

Mimo tragicznych chwil i negatywnych przeżyć, Krystyna Sierpińska zachowała pogodę ducha i optymizm

"Właściwie mimo tych wszystkich tragicznych chwil, których się nawarstwiło bardzo wiele, i wielu negatywnych przeżyć w moim życiu, to na szczęście były to bardzo krótkie. Do dziesiątego roku życia było cudownie, później było bardzo ciężko, gdzieś do dwudziestego drugiego, a później poznałam mojego męża” - wspominała.

Krystyna Sierpińska - bohaterka "Dziewczyn z Powstania”

Krystyna Sierpińska jest jedną z bohaterek książki "Dziewczyny z Powstania” autorstwa Anny Herbich-Zychowicz, która ukazuje, jak wyglądało życie w czasie 63 dni walk powstańczych oczami kobiet. Jej historia jest świadectwem odwagi, poświęcenia i niezłomności dziewcząt, które aktywnie uczestniczyły w Powstaniu Warszawskim, pełniąc różne role i niosąc pomoc potrzebującym.

Śmierć Krystyny Sierpińskiej to wielka strata dla Polski i dla wszystkich, którzy cenią pamięć o Powstaniu Warszawskim. Jej życie i postawa pozostaną inspiracją dla przyszłych pokoleń. 

Polecany artykuł:

Dziennikarka „Super Expressu” odznaczona za zasługi dla powstańców warszawskich…
Dziennikarka Super Expressu Izabela Kraj odznaczona medalem Dumni z Powstańców
25 zdjęć
Sonda
Czy znasz/znałeś osobiście jakiegoś Powstańca Warszawskiego?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POWSTANIE WARSZAWSKIE
POWSTANIEC WARSZAWSKI
NIE ŻYJE