"Marzenka" odeszła na wieczną wartę. Nie żyje Krystyna Sierpińska, sanitariuszka Powstania Warszawskiego

Odeszła Krystyna Sierpińska "Marzenka", sanitariuszka AK, uczestniczka Powstania Warszawskiego i łączniczka "Szarych Szeregów".

Po upadku Powstania trafiła do obozu jenieckiego.

Po wojnie wróciła do Warszawy, gdzie dzieliła się swoimi wspomnieniami.

Krystyna Sierpińska ps. "Marzenka” - sanitariuszka i łączniczka w Powstaniu Warszawskim

Krystyna Sierpińska, z domu Myszkowska, urodziła się w rodzinie o patriotycznych tradycjach. Jak podaje Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, po upadku Powstania Warszawskiego trafiła przez obóz przejściowy w Ożarowie do Stalagu 344 Lamsdorf, a w listopadzie 1944 r. przewieziono ją do szpitala jenieckiego, gdzie doczekała zakończenia II wojny światowej. Po wojnie wróciła do Warszawy, gdzie kontynuowała życie, pamiętając o swoich wojennych doświadczeniach.

W jednym z wywiadów dla Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania Warszawskiego wspominała: "W szkole poszła pogłoska, że tworzy się drużyna "Szarych Szeregów”. Natychmiast zgłosiłam swój akces. Wiedziałam, że moja siostra jest już w konspiracji, brat też".

Jej decyzja o wstąpieniu do "Szarych Szeregów” była naturalnym odruchem serca, wynikającym z głębokiego patriotyzmu i chęci walki o wolną Polskę.

"Marzenka” o Powstaniu: "Absolutnie nie żałuję”

Sierpińska podkreślała, że nie żałuje udziału w Powstaniu Warszawskim.

"Muszę powiedzieć, że byłam jedną z bardziej wziętych łączniczek, dlatego że byłam drobna, mała, dziewczynka - zawsze to bezpieczniej” - mówiła.

"To, że brałam udział w Powstaniu, to absolutnie nie żałuję i uważam, że tak być powinno” - dodała z przekonaniem.

Mimo tragicznych chwil i negatywnych przeżyć, Krystyna Sierpińska zachowała pogodę ducha i optymizm

"Właściwie mimo tych wszystkich tragicznych chwil, których się nawarstwiło bardzo wiele, i wielu negatywnych przeżyć w moim życiu, to na szczęście były to bardzo krótkie. Do dziesiątego roku życia było cudownie, później było bardzo ciężko, gdzieś do dwudziestego drugiego, a później poznałam mojego męża” - wspominała.

Krystyna Sierpińska - bohaterka "Dziewczyn z Powstania”

Krystyna Sierpińska jest jedną z bohaterek książki "Dziewczyny z Powstania” autorstwa Anny Herbich-Zychowicz, która ukazuje, jak wyglądało życie w czasie 63 dni walk powstańczych oczami kobiet. Jej historia jest świadectwem odwagi, poświęcenia i niezłomności dziewcząt, które aktywnie uczestniczyły w Powstaniu Warszawskim, pełniąc różne role i niosąc pomoc potrzebującym.

Śmierć Krystyny Sierpińskiej to wielka strata dla Polski i dla wszystkich, którzy cenią pamięć o Powstaniu Warszawskim. Jej życie i postawa pozostaną inspiracją dla przyszłych pokoleń.