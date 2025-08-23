Bolesny zbieg okoliczności. Powstańcy Warszawscy odeszli na wieczną wartę w dniu swoich urodzin

Smutne wieści obiegły Polskę. W dniu swoich urodzin odeszli na wieczną wartę dwaj uczestnicy Powstania Warszawskiego: Daniela Ogińska ps. "Pszczoła" i Jerzy Olechniewicz ps. "Jureczek". Informację o ich śmierci przekazało Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Dom Powstańców Warszawskich.

Daniela Ogińska ps. Pszczoła i Jerzy Olechniewicz ps. Jureczek

Autor: rafal.trzaskowski/ Facebook
Powstańcy Warszawscy odeszli w dniu swoich urodzin

Cała Polska pogrążona w żałobie. W dniu, w którym obchodzili swoje urodziny, na Wieczną Wartę odeszli dwaj uczestnicy Powstania Warszawskiego – Daniela Ogińska „Pszczoła” i Jerzy Olechniewicz „Jureczek”. Ta wiadomość poruszyła serca wszystkich, którzy pamiętają o bohaterach walczących o wolną Warszawę.

Bohaterowie Powstania

Daniela Ogińska „Pszczoła” była sanitariuszką 7. pułku piechoty „Garłuch”. Podczas Powstania Warszawskiego przemierzała pieszo trasę Ursus–Okęcie–Ursus, ratując życie innym. Po wojnie poświęciła się pracy w harcerstwie, a później ukończyła szkołę średnią i rozpoczęła studia farmaceutyczne. Zmarła dokładnie w dniu swoich 97. urodzin.

Jerzy Olechniewicz „Jureczek” ze zgrupowania „Róg” w dniu śmierci świętował setne urodziny. Jak wspomniał Dom Powstańców Warszawskich, dzień później planowano uroczyste świętowanie jego jubileuszu. Niestety, bohater odszedł wcześniej – symbolicznie, w swoje setne urodziny.

Miał 11 lat w Powstaniu Warszawskim. Ryszard Cholewa z Zawiszaków: „Byliśmy młodymi starcami”

Wzruszające pożegnania

Dom Powstańców Warszawskich poinformował w piątek, 22 sierpnia 2025 r.:

– Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że na Wieczną Wartę odszedł pan Jerzy Olechniewicz „Jureczek” ze zgrupowania „Róg”. Dziś skończył 100 lat. Byliśmy umówieni na świętowanie jutro…

Muzeum Powstania Warszawskiego dodało o Danieli Ogińskiej:

– Z ogromnym żalem przyjęliśmy informację, że w dniu swoich 97. urodzin na wieczną wartę odeszła Daniela Ogińska ps. „Pszczoła”.

Hołd od Warszawy

Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski także oddał im cześć:

– Daniela Ogińska „Pszczoła”. Jerzy Olechniewicz „Jureczek”. Oboje brali udział w Powstaniu Warszawskim. Oboje dziś obchodzili urodziny. Ona skończyła 97 lat. On — 100. Oboje w dniu swoich urodzin odeszli na wieczną wartę. Dziękujemy za Waszą walkę za wolną Ojczyznę i wolną stolicę. Warszawa zawsze będzie o Was pamiętać.

