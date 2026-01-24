Schronisko dla psów w Sobolewie zamknięte! Mocne słowa Donalda Tuska

Schronisko dla psów "Happy Dog" w Sobolewie w województwie mazowieckim zostało zamknięte - takie wieści przekazał w sobotę, 24 stycznia, Donald Tusk. Tego samego dnia odbył się tam protest lokalnych mieszkańców, którzy od dłuższego czasu przekonywali, że przebywające tam zwierzęta cierpią. Właściciel placówki już kilka lat temu usłyszał zarzut znęcania się nad psami.

Schronisko "Happy Dog" w Sobolewie zamknięte. Donald Tusk komentuje

Po wielu latach gehenny psów powiatowy lekarz weterynarii zamknął schronisko "Happy Dog" w Sobolewie. Można o nim powiedzieć wszystko, ale na pewno nie to, że zwierzęta były tam "szczęśliwe". W sobotę, 24 stycznia, jeszcze przed decyzją o zamknięciu placówki, pod jej budynkiem protestowali mieszkańcy. Na miejscu był również reporter "Super Expressu".

Nieocieplone boksy, ustawione w rzędach przypominających te z obozów zagłady, w żaden sposób nie chronią przed siarczystym mrozem. To zwykły kamień, metalowe pręty i prowizoryczny dach. Wszystko to otoczone płotem z drutu - tak opisał obiekt, który miał służyć za dom dla wielu stworzeń.

Właściciel schroniska "Happy Dog" już wiele lat temu usłyszał zarzuty znęcania się nad zwierzętami, ale w jego sprawie wciąż nie zapadł prawomocny wyrok; w tym czasie nie udało się również poprawić warunków, w jakich przebywały psy. Sprawa ich męki stała się tak głośna, że do kwestii zamknięcia schroniska odniósł się również premier Donald Tusk.

Schronisko w Sobolewie to kolejny dowód na to, że ludziom desperacko brakuje tego, czego możemy uczyć się od psów: miłości, wierności, charakteru. Powiatowy Lekarz Weterynarii zamknął dziś to schronisko. Nie będzie taryfy ulgowej dla tych, którzy skazują zwierzęta na cierpienie - czytamy na profilu Prezesa Rady Ministrów na platformie X.

