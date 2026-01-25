Patoschronisko w Sobolewie zamknięte. Ważny komunikat wojewody

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-01-25 16:44

W sobotę, 24 stycznia, po wielu latach gehenny psów powiatowy lekarz weterynarii zamknął schronisko "Happy Dog" w Sobolewie (pow. garwoliński). Dzień później wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski poinformował, że akcja przekazywania psów dobiegła końca.

Patoschronisko w Sobolewie zamknięte. Ważny komunikat wojewody

i

Autor: Marysia Zawada/REPORTER; Pawel Wodzynski/ East News
Super Express Google News
  • Po latach cierpienia psów, schronisko "Happy Dog" w Sobolewie zostało zamknięte decyzją powiatowego lekarza weterynarii.
  • 146 psów zostało przeniesionych do schroniska w Wojtyszkach, a akcja odbyła się pod nadzorem policji i Inspekcji Weterynarii.
  • Mieszkańcy i miłośnicy zwierząt protestowali pod schroniskiem, domagając się poprawy warunków i rozwiązania umowy z oskarżonym o znęcanie się nad zwierzętami prowadzącym.
  • Dowiedz się więcej o dramatycznej historii schroniska i trwającym procesie sądowym, który wciąż nie ma prawomocnego wyroku.

Sobolew. Akcja przekazywania psów zakończona

Według danych przekazanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie 146 pozostałych w schronisku "Happy Dog" w Sobolewie psów zostało przekazanych do schroniska w Wojtyszkach.

- Akcja przekazania zwierząt trwała nieprzerwanie od popołudnia w sobotę. Odbyła się na podstawie postanowienia Powiatowej Inspekcji Weterynarii o odbiorze psów i kotów właścicielowi schroniska - przekazał wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. - Nadzór nad procesem przekazywania zwierząt do innego schroniska miała policja i Powiatowy Inspektorat Weterynarii, trwa wypełnianie ostatnich ewidencji dotyczących stanu zdrowia przy przejęciu zwierząt i spisywanie ich numerów czipów - dodał.

Przy przekazywaniu psów była obecna kierownik delegatury w Siedlcach. Gmina Sobolew i Powiatowy Inspektorat Weterynarii w nadchodzących dniach mają przekazać wojewodzie dokładny raport po zdarzeniu.

Schronisko dla psów w Sobolewie zamknięte. Jeszcze w sobotę, 24 stycznia, protestowali pod nim mieszkańcy [ZDJĘCIA].
24 zdjęcia

Polecany artykuł:

Schronisko dla psów w Sobolewie zamknięte! Mocne słowa Donalda Tuska

Protest pod schroniskiem w Sobolewie

O zamknięciu schroniska w Sobolewie już informowaliśmy. W sobotę (24 stycznia) po godzinie 15 wiadomość o zakończeniu gehenny psów przekazał premier Donald Tusk oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W tym czasie pod bramą schroniska trwał protest mieszkańców Sobolewa i miłośników zwierząt, którzy domagali się poprawy warunków życia dla psów w schronisku.

Grunt, na którym znajduje się schronisko, należy do gminy. Dzierżawca, czyli prowadzący schronisko Marian D. został oskarżony o znęcanie się nad zwierzętami. Proces trwa już kilka lat, ale wciąż nie zapadł prawomocny wyrok. Mieszkańcy i aktywiści już wcześniej wielokrotnie apelowali do wójta Sobolewa Macieja Błachnio o rozwiązanie umowy z Marianem D., jednak bezskutecznie.

Ujadanie słychać z kilometrów. Odwiedziliśmy schronisko w Sobolewie. Tak nie brzmią szczęśliwe pieski
9 zdjęć

Polecany artykuł:

Doda rusza na pomoc zwierzętom! Interwencja w Sobolewie i ostre słowa pod adres…
Schronisko dla psów w Sobolewie zamknięte
Sonda
Czy bierzesz zwierzęta ze schroniska?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT
WOJEWODA MAZOWIECKI
schronisko sobolew