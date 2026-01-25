Patoschronisko w Sobolewie zamknięte. Ważny komunikat wojewody

Po latach cierpienia psów, schronisko "Happy Dog" w Sobolewie zostało zamknięte decyzją powiatowego lekarza weterynarii.

146 psów zostało przeniesionych do schroniska w Wojtyszkach, a akcja odbyła się pod nadzorem policji i Inspekcji Weterynarii.

Mieszkańcy i miłośnicy zwierząt protestowali pod schroniskiem, domagając się poprawy warunków i rozwiązania umowy z oskarżonym o znęcanie się nad zwierzętami prowadzącym.

Dowiedz się więcej o dramatycznej historii schroniska i trwającym procesie sądowym, który wciąż nie ma prawomocnego wyroku.

Sobolew. Akcja przekazywania psów zakończona

Według danych przekazanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie 146 pozostałych w schronisku "Happy Dog" w Sobolewie psów zostało przekazanych do schroniska w Wojtyszkach.

- Akcja przekazania zwierząt trwała nieprzerwanie od popołudnia w sobotę. Odbyła się na podstawie postanowienia Powiatowej Inspekcji Weterynarii o odbiorze psów i kotów właścicielowi schroniska - przekazał wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. - Nadzór nad procesem przekazywania zwierząt do innego schroniska miała policja i Powiatowy Inspektorat Weterynarii, trwa wypełnianie ostatnich ewidencji dotyczących stanu zdrowia przy przejęciu zwierząt i spisywanie ich numerów czipów - dodał.

Przy przekazywaniu psów była obecna kierownik delegatury w Siedlcach. Gmina Sobolew i Powiatowy Inspektorat Weterynarii w nadchodzących dniach mają przekazać wojewodzie dokładny raport po zdarzeniu.

Protest pod schroniskiem w Sobolewie

O zamknięciu schroniska w Sobolewie już informowaliśmy. W sobotę (24 stycznia) po godzinie 15 wiadomość o zakończeniu gehenny psów przekazał premier Donald Tusk oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W tym czasie pod bramą schroniska trwał protest mieszkańców Sobolewa i miłośników zwierząt, którzy domagali się poprawy warunków życia dla psów w schronisku.

Grunt, na którym znajduje się schronisko, należy do gminy. Dzierżawca, czyli prowadzący schronisko Marian D. został oskarżony o znęcanie się nad zwierzętami. Proces trwa już kilka lat, ale wciąż nie zapadł prawomocny wyrok. Mieszkańcy i aktywiści już wcześniej wielokrotnie apelowali do wójta Sobolewa Macieja Błachnio o rozwiązanie umowy z Marianem D., jednak bezskutecznie.

Schronisko w Sobolewie to kolejny dowód na to, że ludziom desperacko brakuje tego, czego możemy uczyć się od psów: miłości, wierności, charakteru. Powiatowy Lekarz Weterynarii zamknął dziś to schronisko. Nie będzie taryfy ulgowej dla tych, którzy skazują zwierzęta na…— Donald Tusk (@donaldtusk) January 24, 2026

Schronisko dla psów w Sobolewie zamknięte Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.