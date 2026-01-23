Doda rusza na pomoc zwierzętom! Interwencja w Sobolewie i ostre słowa pod adresem władz gminy

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-01-23 10:11

Doda po raz kolejny udowadnia, że los zwierząt leży jej głęboko na sercu. Artystka nie zwalnia tempa w walce z tak zwanymi „patoschroniskami” i o bezpieczeństwo zwierząt. Mimo iż na sobotę zaplanowano duży protest obywatelski, Doda już w czwartek (22 stycznia) ponownie pojawiła się w Sobolewie. Wizyta w Urzędzie Gminy wywołała spore poruszenie i ściągnęła do miejscowości ogólnopolskie media − relacjonuje „Fakt”.

Super Express Google News

Wizyta Dody w Sobolewie nie przeszła bez echa. Do urzędu gminy ściągnęły ogólnopolskie media. Doda, w otoczeniu kamer, dziennikarzy i fotoreporterów, prezentowała dokumenty i zdjęcia, które mają świadczyć o skali problemu. W rękach trzymała wydruki fotografii psów oraz materiały dotyczące funkcjonowania schroniska. W pewnym momencie rozłożyła je przed kamerami, mówiąc wprost, że „te obrazy mówią więcej niż jakiekolwiek zapewnienia urzędników” − relacjonuje „Fakt”.

Artystka podkreślała, że rozwiązanie problemu leży po stronie władz gminy i, jej zdaniem, jest prostsze, niż próbują to przedstawiać urzędnicy.

Trzeba doprowadzić do tego, żeby wójt zerwał umowę. Kierownik schroniska dzierżawi prywatny teren za śmieszne pieniądze. Jako człowiek, etycznie, w tym momencie mógłby zerwać tę umowę. Jeden ruch, który ma na wyciągnięcie ręki. To by wystarczyło, żeby nie było gdzie prowadzić tego schroniska − mówiła stanowczo Doda, cytowana przez „Fakt”.

„To nie szansa na sukces, to przymus i nakaz!” Doda o sytuacji w Sobolewie

Sprawa Sobolewa od miesięcy budzi ogromne emocje. Chodzi o prywatne schronisko „Happy Dog”, wokół którego narosły poważne zarzuty dotyczące warunków, w jakich mają przebywać zwierzęta.

Organizacje prozwierzęce i wolontariusze alarmują, pokazując zdjęcia skrajnie zaniedbanych i wychudzonych psów. Władze gminy podkreślają z kolei, że dotychczasowe kontrole nie wykazały rażących nieprawidłowości.

Doda od kilku dni nagłaśnia sprawę w mediach społecznościowych, wykorzystując swoje ogromne zasięgi. Jej działania wsparli także inni znani i aktywiści, w tym poseł Łukasz Litewka. Artystka jasno komunikuje, że nie chodzi jej o medialną burzę, ale o realne zmiany i ochronę zwierząt, które same nie mogą się obronić.

Czwartkowa wizyta w urzędzie to kolejny sygnał, że sprawa nie ucichnie.

W sobotę (24 stycznia) przed Urzędem Gminy w Sobolewie zaplanowano protest, który ma być pokojowym, ale stanowczym apelem o zakończenie współpracy z „patoschroniskami” i wprowadzenie transparentnych kontroli. Patrząc na to, co już wydarzyło się w Sobolewie, jedno jest pewne − kolejne schronisko znalazło się w centrum ogólnopolskiej uwagi.

Źródło: Fakt.pl

Doda rusza na pomoc zwierzętom! Interwencja w Sobolewie i ostre słowa pod adresem władz gminy
16 zdjęć
36 mieszkańców Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt znalazło dom
Sonda
Czy obecny system prawny w Polsce w wystarczający sposób chroni zwierzęta w schroniskach?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT