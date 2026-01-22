Zwłoki zaginionej 67-latki leżały w zaspie śniegu. Zatrzymany 45-latek

Tragiczne odkrycie w Sarnowej Górze.

Ciało 67-latki znaleziono w zaspie śniegu z obrażeniami głowy.

Policja zatrzymała 45-letniego mężczyznę w związku ze śmiercią kobiety.

Sarnowa Góra. Zwłoki kobiety w zaspie śniegu

Nadkom. Bożena Kuklak z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie poinformowała w czwartek, 22 stycznia, że dzień wcześniej wieczorem wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu 67-letniej kobiety, mieszkanki gminy Sońsk. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze znaleźli zwłoki zaginionej z obrażeniami głowy. Leżały w zaspie śniegu na terenie posesji należącej do zmarłej kobiety.

Zatrzymany 45-latek

- W związku ze zdarzeniem policjanci zatrzymali 45-letniego mężczyznę, mieszkańca powiatu ciechanowskiego - przekazała nadkom. Bożena Kuklak.

W rozmowie z PAP policjantka odmówiła podania szczegółów sprawy, w tym dotyczących zatrzymanego mężczyzny i okoliczności znalezienia zwłok kobiety. Zaznaczyła, że w sprawie, do której na miejscu czynności procesowe wykonywali policjanci pod nadzorem prokuratora, zostanie wszczęte śledztwo.

Okoliczności śmierci kobiety wyjaśnia prokuratura

Z ustaleń PAP wynika, że o zaginięciu 67-latki w środę wieczorem powiadomiła policję córka. W poszukiwaniach uczestniczyli strażacy. Z relacji syna zaginionej, mieszkającego wraz z matką, miało wynikać, że kobieta wyszła z domu szukać psów.

- Podczas przeszukania najbliższej okolicy na terenie posesji znaleziono martwą kobietę w zaspie śniegu, nieopodal budynków - potwierdził w rozmowie z PAP rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie bryg. Radosław Osiecki.

Jak przyznał, z raportu dotyczącego poszukiwań, w których uczestniczyło 16 strażaków, wynika, że po odkryciu zwłok 67-latki stwierdzono u niej rozległe obrażenia głowy.

Okoliczności w jakich doszło do jej śmierci bada policja i Prokuratura Rejonowa w Ciechanowie.

Brutalny atak na Targówku. Ranili 16-latka maczetą Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.