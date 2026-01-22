Żona biła go młotkiem, wałkiem i tłuczkiem do mięsa. Gehenna trwała latami

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-01-22 13:30

Koszmar rozgrywał się za zamkniętymi drzwiami latami. Wreszcie obywatel Ukrainy postanowił przerwać milczenie i opowiedzieć policjantom o piekle, jakie zgotowała mu żona. 38-letnia Białorusinka wielokrotnie wszczynała awantury, szarpała i popychała męża, a także biła go m.in. młotkiem, wałkiem i tłuczkiem do mięsa!

Żona biła go młotkiem, wałkiem i tłuczkiem do mięsa. Mąż wreszcie powiedział „dość!”

Autor: Hxdbzxy/ Shutterstock
  • Mężczyzna z Ukrainy latami znosił przemoc domową ze strony żony.
  • 38-letnia Białorusinka biła męża młotkiem, wałkiem i tłuczkiem do mięsa, grożąc mu śmiercią.
  • Sprawczyni została zatrzymana i usłyszała zarzuty znęcania się, grozi jej do pięciu lat więzienia.
  • Dowiedz się, jak policja zareagowała na zgłoszenie i dlaczego tak ważne jest, by nie bać się prosić o pomoc.

Warszawa, Żoliborz. Żona zgotowała mężowi piekło

Do żoliborskiego komisariatu zgłosił się mężczyzna, któremu żona zgotowała w domu prawdziwe piekło. Jego gehenna trwała od ponad siedmiu lat. Wreszcie mężczyzna odnalazł w sobie siłę, by powiedzieć „dość” i uwolnić się ze szpon przemocowej kobiety, która nie miała skrupułów, by stosować wobec niego przemoc psychiczną i fizyczną. To, co działo się za zamkniętymi drzwiami, jeży włosy na głowie.

- Żona wielokrotnie wszczynała awantury bez powodu, obrażała go słowami wulgarnymi i obraźliwymi, szarpała, popychała, a także biła go różnymi przedmiotami, w tym młotkiem, wałkiem i tłuczkiem do mięsa oraz groziła pozbawieniem życia i zdrowia - przekazała podinsp. Elwira Kozłowska z żoliborskiej policji.

Żona rodem z piekła z zarzutami

Funkcjonariuszom natychmiast podjęli działania w tej sprawie. Po zebraniu materiału dowodowego zatrzymali 38‑letnią obywatelkę Białorusi i osadzili ją w policyjnej celi. Kobieta usłyszała zarzut znęcania się psychicznego i fizycznego nad swoją rodziną, za co grozi jej do pięciu lat więzienia.

- Czynności w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa‑Żoliborz. Prokurator zastosował wobec kobiety policyjny dozór oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego na odległość nie mniejszą niż jeden metr od jego miejsca zamieszkania - poinformowała podinsp. Kozłowska.

Przemoc nie ma płci!

Policjanci przypominają, że przemoc nie ma płci i doświadczyć może jej każdy. Ważne by, nie bać się prosić o pomoc.

„Nie ma znaczenia, kim jesteś, skąd pochodzisz, ani ile masz lat, każdy może stać się ofiarą przemocy domowej. Policjanci są zawsze gotowi, aby nieść pomoc, a otoczenie, sąsiedzi, rodzina, znajomi, powinni reagować i nie pozostawać obojętni. Wczesna interwencja i odwaga w zgłaszaniu przemocy mogą uratować życie i zdrowie. Nie czekajmy, aż sytuacja wymknie się spod kontroli. Reagując odpowiednio wcześnie, możemy zapobiec tragedii - tłumaczą funkcjonariusze.

PRZEMOC FIZYCZNA
WARSZAWA ŻOLIBORZ
POLICJA