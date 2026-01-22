Uciekł od właściciela i wpadł do rowu. Przymarzł do drogi i nie mógł się ruszyć!

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-01-22 11:19

Do dramatycznej interwencji doszło w środę (21 stycznia) w powiecie przasnyskim. Wychłodzone i osłabione zwierzę zostało uwolnione z lodowego uścisku, otulone kocem termicznym i odzieżą policjantów. Pies został nakarmiony, a następnie przetransportowany do weterynarza. Dzięki szybkiej interwencji, czworonóg, który dzień wcześniej uciekł właścicielowi, szczęśliwie wrócił do swojego domu.

Dramatyczny apel o pomoc zwierzętom w mroźne dni

W mroźną środę (21 stycznia) dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu odebrał zgłoszenie o psie leżącym w przydrożnym rowie w Przysowach. Na miejsce niezwłocznie wysłano patrol z Komisariatu Policji w Chorzelach.

Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, zastali przerażający widok. W rowie znaleźli psa, który był dosłownie przymarznięty do pobocza drogi. Czworonóg nie mógł się poruszać. Zwierzę było skrajnie osłabione i wychłodzone, co zagrażało jego życiu.

Uratowany pies wrócił do właściciela. „Jeden telefon może uratować życie”

Policjanci natychmiast przystąpili do akcji ratunkowej. Jak podawała asp. Ilona Cichocka z Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu: − Odkuli lód, uwolnili psa, okryli go kocem termicznym oraz własną odzieżą, a następnie bezpiecznie przenieśli do radiowozu.

W radiowozie zwierzę zostało nakarmione i otulone ciepłem. Następnie funkcjonariusze przewieźli psa do lekarza weterynarii, który udzielił mu niezbędnej pomocy.

Okazało się, że dzień wcześniej pies uciekł swojemu właścicielowi, który z niepokojem go poszukiwał. Dzięki szybkiej reakcji osoby zgłaszającej oraz sprawnym działaniom policjantów, czworonóg bezpiecznie wrócił do stęsknionego właściciela.

Policjanci przypominają, że mróz i zimowa aura stanowią ogromne zagrożenie dla zwierząt. W takich warunkach pozostawione bez pomocy zwierzęta mają nikłe szanse na przetrwanie. Apelują o czujność i reagowanie na przypadki zwierząt potrzebujących pomocy. 

Jeden telefon może uratować życie − podkreślają funkcjonariusze.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu

Mrożąca krew w żyłach interwencja. Uratowali psa przymarzniętego do drogi
6 zdjęć
Pies 3 lata nie wychodził z domu
