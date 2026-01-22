Zignorowała znak stop i wjechała pod pociąg! 40-latka cudem uniknęła śmierci

- W Siedlcach 40-letnia kobieta zignorowała znak stop i wjechała pod pociąg towarowy.
- Pędząca lokomotywa uderzyła w jej Toyotę, przemieszczając auto o kilka metrów.
- Kobieta cudem uniknęła śmierci, doznając obrażeń, ale będąc przytomną.
Siedlce. Zignorowała znak stop i wjechała pod pociąg
Dosłownie ułamki sekundy zdecydowały o tym, że 40-latka prowadząca niewielką osobową Toyotę nie straciła życia pod pędzącym pociągiem towarowym. Ratownicy biorący udział w akcji na torach przecierali oczy ze zdumienia, że w tym groźnie wyglądającym zderzeniu z pociągiem nikt nie zginął. Gdyby kobieta wjechała na przejazd zaledwie chwilę wcześniej, jej małe autko zostałoby kompletnie zmiażdżone, a ona na pewno nie przeżyłaby wypadku.
Wypadek miał miejsce około godz. 21 w środę, 21 stycznia, na niestrzeżonym przejeździe kolejowym przy ul. Piaskowej w Siedlcach. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że jadąca Toyotą 40-letnia mieszkanka Siedlec, jadąc od strony miasta, zignorowała dwa ważne znaki - STOP oraz tzw. krzyż św. Andrzeja, ostrzegające o przejeździe kolejowym bez zapór i wyznaczających miejsce obowiązkowego zatrzymania. Kobieta nie zatrzymała auta i nie upewniła się, czy może bezpiecznie przejechać przez przejazd. W przód jej samochodu z impetem uderzyła lokomotywa pociągu towarowego relacji Sokołów Podlaski-Siedlce, przemieszczając go kilka metrów na nasypie przejazdu!
Kobieta cudem przeżyła wypadek!
Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe: straż, karetki pogotowia i policję. Pokrzywdzona 40-latka była poobijana, ale przytomna. Została opatrzona na miejscu przez zespół ratownictwa medycznego, a następnie przewieziona do szpitala z licznymi obrażeniami ciała. Innych osób poszkodowanych nie było.
- Zarówno kierująca, jak i maszynista byli trzeźwi - zapewniła siedlecka policja. Po wypadku droga w rejonie przejazdu kolejowego była zablokowana przez ponad cztery godziny. Na miejscu pracowali policjanci oraz inne kolejowe służby, które prowadziły czynności mające na celu wyjaśnienie szczegółowych okoliczności wypadku.