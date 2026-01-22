Cztery auta rozbite w Warszawie. Szokujące ustalenia policji!

Groźny wypadek z udziałem czterech aut sparaliżował ulicę Wirażową w Warszawie.

Kierowca Mini stracił panowanie nad pojazdem, a następnie zderzył się z Audi, uszkadzając też dwa inne samochody.

Ustalenia policji są zaskakujące. Sprawdź, co doprowadziło do zdarzenia i jakie konsekwencje czekają sprawcę!

Do zdarzenia doszło w nocy z wtorku na środę około godziny 23:35 na ul. Wirażowej w Warszawie. Brały w nim udział cztery pojazdy osobowe: Mini, Mercedes, Renault i Audi. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Mini w pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem, wypadł z jezdni, a następnie koziołkował i zderzył się z Audi. Siła uderzenia była tak duża, że rykoszetem uszkodzone zostały także Renault i Mercedes.

Interwencja służb po wypadku na Wirażowej. Policja i straż pożarna na miejscu

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Straż pożarna zabezpieczyła teren, odłączyła akumulatory w uszkodzonych pojazdach i zneutralizowała wyciekające płyny eksploatacyjne. Na szczęście, nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Po zakończeniu działań ratowniczych, pojazdy zostały usunięte z jezdni, co umożliwiło przywrócenie normalnego ruchu.

Policja, która przybyła na miejsce zdarzenia, przebadała wszystkich uczestników zdarzenia pod kątem zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Byli trzeźwi. Ustalono jednak, że kierujący Mini nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. W związku z tym sprawa została skierowana do sądu.

Policja apeluje o rozwagę na drodze

Policjanci apelują o zdrowy rozsądek, rozwagę i ostrożność podczas prowadzenia wszelkich pojazdów. Nawet chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii.

Źródło: Miejski Reporter

Wypadek na autostradzie A4 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.