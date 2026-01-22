Cztery auta rozbite w Warszawie. Szokujące ustalenia policji!

W nocy z wtorku na środę (z 20 na 21 stycznia) na ul. Wirażowej w Warszawie doszło do groźnego wypadku z udziałem czterech pojazdów osobowych. Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy policji, przyczyną zdarzenia mogło być niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze. Na miejscu interweniowała policja oraz straż pożarna. Sprawa trafiła do sądu.

Do zdarzenia doszło w nocy z wtorku na środę około godziny 23:35 na ul. Wirażowej w Warszawie. Brały w nim udział cztery pojazdy osobowe: Mini, Mercedes, Renault i Audi. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Mini w pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem, wypadł z jezdni, a następnie koziołkował i zderzył się z Audi. Siła uderzenia była tak duża, że rykoszetem uszkodzone zostały także Renault i Mercedes.

Interwencja służb po wypadku na Wirażowej. Policja i straż pożarna na miejscu

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Straż pożarna zabezpieczyła teren, odłączyła akumulatory w uszkodzonych pojazdach i zneutralizowała wyciekające płyny eksploatacyjne. Na szczęście, nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Po zakończeniu działań ratowniczych, pojazdy zostały usunięte z jezdni, co umożliwiło przywrócenie normalnego ruchu.

Policja, która przybyła na miejsce zdarzenia, przebadała wszystkich uczestników zdarzenia pod kątem zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Byli trzeźwi. Ustalono jednak, że kierujący Mini nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. W związku z tym sprawa została skierowana do sądu.

Policja apeluje o rozwagę na drodze

Policjanci apelują o zdrowy rozsądek, rozwagę i ostrożność podczas prowadzenia wszelkich pojazdów. Nawet chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii.

