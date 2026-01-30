Pirat w Fordzie omal nie staranował pieszego na pasach. Teraz będzie tłumaczył się w sądzie

Ford o mały włos nie potrącił pieszego. Nagranie z autobusu kluczowe

Do zdarzenia doszło w sobotę, 17 stycznia, na jednym z przejść dla pieszych w Zielonej Górze. Jak informuje młodszy aspirant Anna Baran z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, 21-letni kierowca forda nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu, który znajdował się już na pasach.

- 21-letni kierowca Forda, zbliżając się do oznakowanego przejścia dla pieszych, nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu, który znajdował się już na pasach – relacjonuje młodszy aspirant Anna Baran z KMP w Zielonej Górze.

Co więcej, na sąsiednim pasie ruchu zatrzymał się autobus MZK, aby umożliwić pieszemu bezpieczne przejście. Stojący autobus powinien być jasnym sygnałem ostrzegawczym dla innych kierowców. Mimo to, młody kierowca zignorował sytuację i kontynuował jazdę, stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia pieszego. Tylko dzięki ostrożności pieszego uniknięto tragedii.

Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez monitoring w autobusie, co umożliwiło policjantom ruchu drogowego dokładną analizę sytuacji.

Prawo jazdy zatrzymane, sprawa w sądzie. Konsekwencje piractwa drogowego

Policjanci ruchu drogowego, po obejrzeniu nagrania, natychmiast podjęli działania. Zatrzymali 21-letniemu kierowcy Forda prawo jazdy i skierowali wniosek o ukaranie do sądu.

- Mundurowi zatrzymali kierowcy prawo jazdy, a mężczyzna za swoje nieodpowiedzialne zachowanie będzie odpowiadać przed sądem – informuje policjantka.

Apel policji: Bezpieczeństwo pieszych priorytetem

Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie przejść dla pieszych i skrzyżowań. Chwila nieuwagi lub brawury może kosztować czyjeś życie. Piesi mają prawo czuć się bezpiecznie na pasach, a obowiązkiem kierowców jest to bezpieczeństwo bezwzględnie respektować.

- To zdarzenie jest kolejnym ostrzeżeniem, jak ogromne znaczenie ma zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie przepisów w rejonie przejść dla pieszych czy skrzyżowań. Chwila nieuwagi lub brawury może kosztować czyjeś życie. Piesi mają prawo czuć się bezpiecznie na pasach, a obowiązkiem kierowców jest to bezpieczeństwo bezwzględnie respektować – podkreśla mł. asp. Anna Baran.

Quiz o znakach drogowych. Jeśli masz prawo jazdy, wstyd nie znać odpowiedzi! Pytanie 1 z 12 Co oznacza ten znak drogowy? Progi zwalniające Nierówna nawierzchnia Ograniczenie w ruchy spowodowane remontem Następne pytanie