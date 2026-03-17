Nielegalni migranci wpadli w Świebodzinie. Zaskakujące, za kogo się podawali

Fałszywi studenci zatrzymani w Świebodzinie

Zorganizowana akcja wymierzona w nielegalną migrację miała miejsce trzynastego marca. Funkcjonariusze Straży Granicznej weszli do dwóch wytypowanych wcześniej lokali mieszkalnych na terenie Świebodzina. W trakcie przeszukania mundurowi wylegitymowali siedmiu obywateli Indii oraz jednego Nepalczyka w wieku 27-40 lat.

Okazało się, że żaden z wylegitymowanych mężczyzn nie dysponował dokumentacją pozwalającą na legalne przebywanie w naszym kraju. Siedmiu obcokrajowców usiłowało uniknąć odpowiedzialności, prezentując rzekome zaświadczenia o kontynuowaniu nauki na jednej ze szkół wyższych w Poznaniu. Szybko wyszło na jaw, że przedstawione papiery zostały całkowicie sfałszowane, a podejrzani nigdy nie figurowali na listach tamtejszych żaków.

Cudzoziemcy usłyszeli zarzuty i stanęli przed sądem

Zatrzymana grupa obcokrajowców została oficjalnie oskarżona o świadome posługiwanie się podrobionymi dokumentami. Mężczyźni przyznali się do zarzucanych im czynów i dobrowolnie poddając się ustalonej karze. Wymiar sprawiedliwości skazał każdego z nich na 5 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na roczny okres próby.

Deportacja do kraju i zakaz wjazdu do strefy Schengen

Fakt przebywania na terytorium Rzeczypospolitej bez wymaganych zezwoleń skłonił Straż Graniczną do natychmiastowego uruchomienia odpowiednich procedur administracyjnych. Wobec wszystkich zatrzymanych wydano oficjalne decyzje, które zobowiązują ich do powrotu do państw pochodzenia w nieprzekraczalnym terminie 20 dni.

Nakaz opuszczenia terytorium to nie jedyna sankcja nałożona na nieuczciwych imigrantów. Wszyscy ujęci w Świebodzinie mężczyźni dostali surowy zakaz ponownego przekraczania granic Rzeczypospolitej oraz wjazdu do jakiegokolwiek państwa strefy Schengen przez najbliższe dwa lata.

Straż Graniczna zapowiada kolejne kontrole legalności pobytu

Przedstawiciele służb mundurowych deklarują zdecydowane kontynuowanie operacji wymierzonych w cudzoziemców próbujących łamać obowiązujące przepisy migracyjne. Strażnicy graniczni zaznaczają, że wykorzystywanie sfabrykowanych zaświadczeń z uczelni stanowi obecnie jeden z najbardziej powszechnych sposobów na omijanie prawa i nielegalną legalizację pobytu na terytorium naszego kraju.

