Goło i wesoło na Grammy 2026! Niektóre gwiazdy zdecydowanie przesadziły. Takie stroje na czerwonym dywanie?

Tegoroczna gala rozdania nagród Grammy 2026 przeszła do historii nie tylko ze względu na muzyczne triumfy, ale i rekordową liczbę odważnych, wręcz "nagich" stylizacji, które zawstydziły nawet najbardziej bezwzględnych krytyków mody. Czerwony dywan w Crypto.com Arena zamienił się w show, podczas którego znane panie pokazały więcej niż zwykle. Zdjęcia z tego wieczoru krążą już po całym świecie - znajdziecie je w naszej galerii.

Sukienka, która zszokowała wszystkich. Chappell Roan odsłoniła wszystko

Jedną z najgłośniejszych kreacji była ta, w której na czerwonym dywanie pokazała się Chappell Roan. Piosenkarka dosłownie poszła na całość, prezentując ultraodważną, przezroczystą suknię marki Mugler, która trzymała się tylko dzięki… pierścieniom przy piersiach i odsłaniała czarną bieliznę gwiazdy. Jej look zdecydowanie nie pozostawiał pola dla wyobraźni i nie bez powodu był jednym z najczęściej komentowanych.

Roan na kreację zarzuciła prześwitującą narzutkę, ale szybko się jej pozbyła, ukazując wytatuowane plecy i ramiona. Jednak, oczywiście, przód sukienki i góra, której właściwie nie było, robiła największe wrażenie. Nie wiadomo było, gdzie patrzeć!

Heidi Klum w odlewie?

Nie mniej śmiało zaprezentowała się Heidi Klum, która stanęła na czerwonym dywanie w lateksowej sukni w kolorze skóry i... wyglądającej jak druga skóra. Kreacja była idealnie dopasowana do jej figury i minimalistyczna, a jednocześnie kontrowersyjna. Przypominała bowiem odlew rzeźby, a nie wieczorową stylizację. Nie miała w sobie ani odrobiny blasku, nie była szykowna i zdecydowanie nie wpadała do kategorii "olśniewające".

Kolumbijska supergwiazda Karol G również postawiła na modowe ryzyko. Artystka pojawiła się w delikatnej, półprzezroczystej sukni z koronki i w body w odcieniu nude. Spodnia warstwa udawała nagie ciało, a wierzchnia była bardzo elegancka, więc miks okazał się idealnie wyważony. Kreacja podkreśliła sylwetkę 34-latki, ale nie odsłoniła za wiele.

Teyana Taylor pokazała mięśnie

Swoje idealnie wyrzeźbione i mocno umięśnione, półnagie ciało pokazała też Teyana Taylor. Jej złocista, asymetryczna suknia od Toma Forda odsłaniała brzuch, plecy, biust, a nawet sporo więcej.

A inne gwiazdy?

Chappell Roan, Teyana Taylor, Heidi Klum i Karol G nie były jedyne. Wiele innych gwiazd również podjęło ryzyko i postawiło na "nagie" stylizacje - półprzezroczyste tkaniny, głębokie wycięcia i cieliste odcienie. Nawet blisko 80-letnia Cher na czerwonym dywanie nie bała się pokazać skóry!

Wśród panów wyróżnił się Justin Bieber, który na scenie wystąpił jedynie w szortach (bez butów! Te z nóg zrzuciła też Kesha). Z kolei Harry Styles zdecydował się zarzucić krótką marynarkę na gołą skórę.

Dziwnie to mało powiedziane! Te gwiazdy na Grammy przyszły przebrane, a nie ubrane. Tylko spójrzcie na Lady Gagę