Agnieszka Sienkiewicz wraca do "Przyjaciółek"! Ale jest jeden spory problem. Fani nie będą zadowoleni

Małgorzata Socha, Joanna Liszowska i Magdalena Strużyńska, czyli Patrycja, Inga i Anka grają w serialu "Przyjaciółki" od początku i będą w nim do samego finiszu. Produkcja, która okazała się wielkim hitem Polsatu, ruszyła 6 września 2012 r. Od tego momentu powstało aż 26 sezonów i 314 odcinków, a fani zdążyli mocno zżyć się z bohaterkami tasiemca. Niestety to już koniec. Pod koniec listopada widzowie zobaczyli ostatni odcinek.

"Przyjaciółki" w czwartkowe wieczory przyciągały przed ekrany spore grono wiernych widzów. Za nimi już ostatni odcinek jesiennej serii. I wiadomo, że kolejnego sezonu nie będzie! Polsat zdecydował się zakończyć produkcję. Fani serialowych przyjaciółek nie kryją swojego oburzenia. Być może właśnie dlatego Polsat przygotował ostatni odcinek specjalny. Z nim wiąże się jednak pewien problem.

Finałowy, specjalny odcinek "Przyjaciółek". Kiedy?

Jak udało nam się dowiedzieć, w finałowym odcinku do Anki, Ingi i Patrycji dołączy też Dorotka, czyli Agnieszka Sienkiewicz-Gauer, która wcześniej opuściła ekipę. Pożegnanie Dorotki aktorka ogłosiła na Instagramie w sierpniu ubiegłego roku, ale gwiazda zdecydowała się powrócić na wielki finał.

Nie wiadomo jednak, kiedy widzowie go zobaczą. Odcinek specjalny "Przyjaciółek", który ma domknąć historię serialu po zakończeniu emisji w 2025 roku, jak niedawno ujawniono, nie pojawi się w wiosennej ramówce Polsatu. Dla fanów to bardzo nieprzyjemna wiadomość.

Widzowie byli przekonani, że zobaczą odcinek specjalny na początku 2026 roku, ale jego premiera została przesunięta. Telewizja Polsat potwierdziła zakończenie serialu, jednak oficjalna data emisji finałowego, specjalnego odcinka nie została jeszcze podana.

Przyjaciółki. Koniec Dorotki. Agnieszka Sienkiewicz potwierdza odejście z serialu