Zaskakujące wyniki Grammy 2026! Kto by się tego spodziewał? I te słowa, które padły ze sceny!

Bad Bunny burzy porządek! Kendrick Lamar rządzi, a sensacje sypią się jak z rękawa

68. gala rozdania Grammy Awards 2026 przeszła do historii muzyki. Tegoroczne wydarzenie to nie tylko triumfy gwiazd, ale prawdziwe sensacje i niespodzianki, które zaskoczyły branżę muzyczną oraz nawet najbardziej oddanych fanów. Największym szokiem wieczoru było zwycięstwo Bad Bunny’ego w najważniejszej kategorii Album Roku za "Debí Tirar Más Fotos". To pierwszy album w całości wydany po hiszpańsku, który zgarnął tę prestiżową nagrodę, pokonując ogromną konkurencję - od Justina Biebera, przez Lady Gagę, po Kendricka Lamara. Ten historyczny moment oznacza, że muzyka latynoska wchodzi na salony światowych hitów.

Na dodatek Bad Bunny, a właściwie Benito Antonio Martínez Ocasio, bo tak się naprawdę nazywa, ostatnio jest postacią mocno kontrowersyjną. Wszystko przez wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa oraz republikańskich polityków na jego temat. Na muzyka spadła lawina hejtu po tym, jak ogłoszono, że wystąpi podczas finału rozgrywek futbolu Super Bowl 2026. Niektórzy Amerykanie uznali to za policzek ze względu na latynoskie pochodzenia Benito. Tymczasem muzyk urodził się w Portoryko, a więc w USA! Prywatnie jest przeciwnikiem Trumpa, a w 2024 r. wyraził poparcie dla Kamali Harris.

Zobacz także: Bad Bunny - kim jest portorykańska gwiazda? Nazywają go królem muzyki latino

Zwycięzca 2026 roku? Kendrick Lamar!

Kendrick Lamar, choć przegrał w kategorii Album Roku, to nie wyszedł z imprezy z pustymi dłońmi, o nie. Wręcz przeciwnie, okazał się absolutnym królem Grammy. Zgarnął bowiem aż pięć statuetek, w tym za Nagranie Roku za współpracę z SZA przy "Luther", i tym samym został najbardziej nagradzanym raperem w historii Grammy, wyprzedzając legendę Jaya Z.

Inny hit wieczoru to wygrana Billie Eilish w kategorii Piosenka Roku za "Wildflower". Piosenkarka pokonała i Bad Bunny'ego, i Kendricka Lamara. Dobra robota!

Oprócz tego Olivia Dean została Najlepszą Nową Artystką, co było kolejnym zaskoczeniem. Tym bardziej że na gali zabrakło innej świetnej wykonawczyni Taylor Swift, która finalnie nie miała albumu kwalifikującego się do największych nagród w tym roku (album "The Life of a Showgirl" wyszedł dopiero w październiku 2025 r. i nagrody może zebrać w 2027 r.). Trzeba jednak pamiętać, że w 2025 gwiazda zyskała aż sześć nominacji, a w sumie było ich 58! Swift w swojej karierze otrzymała 14 statuetek.

Zobacz także: Goło i wesoło na Grammy 2026! Niektóre gwiazdy zdecydowanie przesadziły. Takie stroje na czerwonym dywanie?

Co jeszcze wzbudziło emocje? Polityka!

Lady Gaga dostała statuetkę za album "Mayhem", a także zdobyła nagrodę za "Abracadabra". Cynthia Erivo i Ariana Grande triumfowały w kategorii Najlepsze Wykonanie Pop Duet/Grupa za "Defying Gravity". Lola Young została nagrodzona za Najlepsze Solowe Wykonanie Pop - "Messy". Wśród innych zwycięzców znaleźli się m.in. Turnstile (Najlepszy Album Rockowy), Leon Thomas (Najlepszy Album R&B) oraz Tame Impala (Najlepsze Nagranie Dance/Electronic).

Gala była też nieco polityczna. Bad Bunny podczas swojego przemówienia poruszył temat imigracji, mówiąc "ICE out", a inni artyści, w tym Billie Eilish i Olivia Dean, mocno zaakcentowali swoje stanowisko w kwestiach społecznych. Niektórzy wykonawcy mieli też przypinki z napisem "ICE out".

Odbierając nagrodę, Bad Bunny wygłosił odważne oświadczenie skierowane przeciwko amerykańskim służbom imigracyjnym (ICE). Powiedział:

Zanim podziękuję Bogu, powiem: ICE out. Nie jesteśmy dzikusami, nie jesteśmy zwierzętami, nie jesteśmy alienami. Jesteśmy ludźmi i jesteśmy Amerykanami.

Była to reakcja na ostrą politykę migracyjną w USA i niedawne starcia w Minneapolis.

Zobacz także: Wstrząsające nagranie z Minneapolis! Agent ICE zastrzelił obywatelkę USA na ulicy

Grammy 2026 - wyniki. Oto lista nagrodzonych w najważniejszych kategoriach

Album Roku: Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos

Nagranie Roku: Kendrick Lamar & SZA - "Luther"

Piosenka Roku: Billie Eilish - "Wildflower"

Najlepszy Nowy Artysta: Olivia Dean

KATEGORIE POP

Najlepsze Solowe Wykonanie Pop: Lola Young - "Messy"

Najlepsze Wykonanie Pop Duet/Grupa: Cynthia Erivo & Ariana Grande - "Defying Gravity"

Najlepszy Album Wokalny Pop: Lady Gaga - Mayhem

Najlepszy Tradycyjny Album Pop: Laufey - A Matter of Time

KATEGORIE RAP / HIP-HOP

Najlepszy Album Rapowy: Kendrick Lamar – GNX

Najlepsze Wykonanie Rapowe: Kendrick Lamar – "Chains & Whips"

Najlepsza Piosenka Rapowa: Kendrick Lamar – "TV Off"

Najlepsze Melodiczne Wykonanie Rapowe: Kendrick Lamar & SZA – "Luther"

KATEGORIE R&B

Najlepszy Album R&B: Leon Thomas - Mutt

KATEGORIE DANCE / ELECTRONIC

Najlepsze Nagranie Dance/Electronic: Tame Impala - "End of Summer"

Najlepsze Nagranie Dance/Pop: Lady Gaga - "Abracadabra"

Najlepszy Album Dance/Electronic: FKA twigs – Eusexua

Najlepszy Remiks: Lady Gaga - "Abracadabra (Gesaffelstein Remix)"

KATEGORIE ROCK / ALTERNATIVE

Najlepszy Album Rockowy: Turnstile - Never Enough

Najlepszy Album Muzyki Alternatywnej: The Cure - Songs of a Lost World

KATEGORIE LATIN

Najlepszy Album Muzyki Urban Latin: Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

INNE WAŻNE KATEGORIE

Producent Roku (muzyka rozrywkowa): Cirkut

Autor Tekstów Roku (muzyka rozrywkowa): Amy Allen

Najlepszy Teledysk: Doechii - "Anxiety"

Najlepsza Piosenka Napisana do Filmu lub Serialu: "Golden" - KPop Demon Hunters

Zobacz także: Tylko spójrzcie, kto się pojawił na Grammy 2026! 79-letnia Cher skradła show. A co z wynikami?

Zobacz więcej zdjęć. Teyana Taylor na rozdaniu Grammy 2026! Golizna i mięsień na mięśniu. To trzeba zobaczyć

Dziwnie to mało powiedziane! Te gwiazdy na Grammy przyszły przebrane, a nie ubrane. Tylko spójrzcie na Lady Gagę Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.