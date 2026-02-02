Trójkąt w TVP. Kaczorowska znowu spotka się z Gurłaczem? Na dokładkę Rogacewicz!

Przez długi czas trzymali fanów w niepewności, podsycając ciekawość w mediach społecznościowych. Teraz wszystko stało się jasne. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz oficjalnie potwierdzili, że będą gospodarzami walentynkowego koncertu, który TVP2 pokaże 13 lutego o godz. 20.30. Widowisko zatytułowane "Tańczmy, jak nam miłość gra" ma być połączeniem muzyki, tańca i emocjonalnej opowieści o uczuciach.

Koncert zapowiadany jest jako pełne rozmachu show, w którym dźwięk i ruch sceniczny odegrają równorzędne role. Na scenie pojawi się plejada popularnych artystów, wśród nich Bovska, Sławek Uniatowski, Piotr Cugowski, Reni Jusis, Natalia Zastępa czy Janek Piwowarczyk. Wszystko okraszone nowymi aranżacjami, zespołem muzycznym i efektownymi choreografiami przygotowanymi przez Michała "Majkela" Kalcowskiego. Reżyserią wydarzenia zajmuje się Miłosz Bidziński, co tylko podkręca oczekiwania widzów.

Kaczorowska i Rogacewicz nie ukrywają ekscytacji nowym wyzwaniem. W sieci para zapowiada, że nie tylko poprowadzi koncert, ale także zaprezentuje się tanecznie.

NEWS! Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz poprowadzą „Tańczmy, jak nam miłość gra” - walentynkowy koncert w TVP. Łapcie parę kadrów z prób tanecznych do koncertu! Kto zaśpiewa, a kto zatańczy? Wkrótce więcej informacji - czytamy w mediach społecznościowych.

To jednak nie koniec niespodzianek ze strony Telewizji Polskiej. Niedługo po walentynkowym koncercie widzowie zobaczą Filipa Gurłacza w zupełnie nowej odsłonie. Aktor został ogłoszony kapitanem jednej z drużyn w reaktywowanym programie "Kocham Cię, Polsko!", który wiosną powróci na antenę TVP2. Czy to może więc oznaczać, że Gurłacz i Kaczorowska znowu się spotkają w jednej stacji? Wszystko na to wskazuje!

