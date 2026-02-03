Herbuś w garniaku, Paschalska w lateksie, ale to Fabijański skradł show… pieskiem!

2026-02-03 5:00

Błyski fleszy, czerwony dywan i prawdziwy gwiazdorski tłum, tak wyglądała premiera spektaklu "Królowe życia" w Warszawie. Na wydarzeniu pojawiły się znane twarze polskiego show-biznesu, a niektórzy zaskoczyli nie tylko stylizacjami, ale i towarzystwem. Sebastian Fabijański przyszedł ze słodkim pieskiem, Tomek Oświeciński zaprezentował się z 16-letnią córką, a reszta gości zadbała o to, by o tym wieczorze było głośno. Co za stylizacje!

2 lutego 2026 roku Scena Relax w Warszawie zamieniła się w prawdziwe centrum plotek, mody i teatralnych emocji. To właśnie wtedy odbyła się oficjalna premiera spektaklu "Królowe życia" w reżyserii Wojciecha Błacha. Już na długo przed rozpoczęciem przedstawienia wiadomo było, że nie będzie to zwykły wieczór. Na czerwonym dywanie pojawiło się pokaźne grono aktorów i celebrytów, którzy chętnie pozowali do zdjęć i przyciągali spojrzenia fotoreporterów odważnymi stylizacjami. Tylko na nich spójrzcie!

Herbuś w garniaku, Paschalska w lateksie, ale to Fabijański skradł show… pieskiem! 

Sztuka w sieci zapowiadana jest jako dynamiczna komedia pomyłek, w której miłość miesza się z ambicją, a sprawy rodzinne przeplatają się z biznesem. Obsada robi wrażenie - na scenie zobaczymy m.in. Sebastiana Fabijańskiego, Ilonę Janyst, Tomka Oświecińskiego, Kaję Paschalską, Katarzynę Zawadzką, Honoratę Witańską, Piotra Borowskiego i Olę Hamkało.

Aktorzy pojawili się na premierze w pełnym składzie, ale uwagę skradli także zaproszeni goście. Na ściance pozowały Edyta Herbuś, Maja Hyży czy Monika Richardson. Stylizacje gwiazd wzbudziły spore emocje - Kaja Paschalska postawiła na krótką czarną sukienkę, Aleksandra Hamkało przyciągała spojrzenia czerwonymi, wysokimi kozakami, a córka Tomka Oświecińskiego zaprezentowała się w efektownym futrze.

Najwięcej zamieszania wywołał jednak… niewielki brązowy piesek! Sebastian Fabijański pojawił się na czerwonym dywanie z czworonożnym pupilem na rękach, który bezkonkurencyjnie stał się gwiazdą wieczoru. Trudno było oderwać od niego wzrok - wygląda uroczo... piesek, nie Fabijański.

