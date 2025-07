Córka gwiazdy "Miodowych lat" podbija telewizję! Czeka na nią wielka kariera

Nowe nazwisko błyszczy na ekranie! Córka znanej aktorki Agnieszki Pilaszewskiej – Nela Maciejewska – wkracza pewnym krokiem do świata seriali. 31-letnia aktorka dołączyła do obsady popularnej produkcji kryminalnej i wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek jej medialnej kariery. Mało kto wiedział, że była gwiazda "Miodowych lat" ma taką zdolną córkę!