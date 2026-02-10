Kasia Cichopek wyskoczyła na łyżwy z córką i drugim mężem. Pokazała, jak śmiga!

Katarzyna Cichopek, aktorka znana z "M jak miłość", ma za sobą trudny rozwód i budowanie nowej relacji. W jej życiu zaszły ogromne zmiany, które dotknęły też dwójkę jej dzieci, ale najnowsze nagranie, które opublikowała Kasia to dowód na to, że po każdej burzy w końcu wychodzi słońce. Na filmiku widać bowiem Cichopek mknącą po lodowisku na łyżwach. Towarzyszą jej drugi mąż Maciej Kurzajewski oraz córka z pierwszego małżeństwa z Marcinem Hakielem. Da się? Da się!

Cichopek szczęśliwa jak nigdy. Za nią rozwód i drugi ślub

Jej rozwód z Marcinem Hakielem po wielu latach małżeństwa wprawił fanów w osłupienie. Po rozstaniu z mężem, do którego doszło w 2023 roku, Cichopek starała się trzymać prywatne życie z dala od fleszy. Jednak jej relacja z Maciejem Kurzajewskim, kolegą z planu i współprowadzącym "Halo tu Polsat", szybko stała się gorącym tematem. Zaczęło się od przyjaźni, a potem przyszło uczucie... Teraz aktorka i prezenter są już małżeństwem.

Cichopek i Kurzajewski powiedzieli sobie "tak" w kameralnej, rodzinnej atmosferze, ale samo wydarzenie było ogromnym medialnym show. W sieci szybko pojawiło się mnóstwo zdjęć i nagrań, a fani oglądali jedno za drugim. I szeroko komentowali wesele, kreacje panny młodej czy wystrój sali.

Ceremonia była jednym z najgłośniejszych wydarzeń sezonu. Aktorka przygotowała kilka stylizacji ślubnych, a przyjęcie zgromadziło bliskich przyjaciół z show-biznesu i telewizji. Od wesela minęło kilka miesięcy, a Cichopek i Kurzajewski żyją jak stare, dobre małżeństwo. Na dodatek tworzą rodzinę patchworkową, wspólnie wychowując nastoletnie dzieci Cichopek i Hakiela.

Cichopek na łyżwach z drugim mężem

Ostatnio na instagramowym profilu gwiazdy pojawiło się nagranie, na którym widać radosną Kasię w towarzystwie Macieja i pociech. Cała czwórka śmigała na łyżwach, świetnie się ze sobą bawiąc. Widać, że tworzą zgraną rodzinę!

Takie chwile chcę kolekcjonować. Kto z Was lubi jeździć na łyżwach? - zapytała Cichopek.

Internauci komentują

Fani Kasi nie pozostawili jej nagrania bez komentarzy:

"Ale super rolka, fajnie tak rodzinnie pojeździć, tyle radości, energii i frajdy, córcia też super jeździ", "Świetny pomysł na wspólne spędzanie czasu", "Pięknie się prezentujecie na lodowisku! Brawo!", "Tylko jakim cudem było tak pusto?", "Pani Kasiu uwielbiam oglądać waszą rodzinkę".

