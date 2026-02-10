Natalia Paździor z "MasterChef Junior" szykuje się już do ślubu. 21-latka pokazała się w sukni. Jaki krój wybrała?

Natalia Paździor w sukni ślubnej

Na opublikowanym w sieci wideo Natalia pozuje w sukni ślubnej podczas przymiarek. To pierwsza taka zapowiedź tego, jak może wyglądać w dniu ślubu. Wcześniej zdradziła, że marzy o kreacji w stylu księżniczki – z rozkloszowanym dołem i efektownym fasonem. Jak sama przyznała, od zawsze wyobrażała sobie duże, wystawne wesele i wszystko wskazuje na to, że konsekwentnie realizuje ten plan.

Fani nie kryją wzruszenia i zasypują ją komentarzami pełnymi gratulacji. Wielu z nich pamięta Natalię jeszcze jako kilkuletnią uczestniczkę kulinarnego show, a dziś obserwuje, jak wkracza w dorosłe życie.

Kiedy ślub Natalii Paździor?

Choć od zaręczyn minęło niewiele czasu, Natalia Paździor i jej narzeczony nie zwlekali z organizacją ceremonii. Kucharka z "MasterChefa Juniora" zdradziła, że mają już ustaloną datę ślubu – uroczystość odbędzie się w 2027 roku. Wiadomo też, że para zabezpieczyła już wiele kluczowych elementów: salę weselną, fotografa, filmowca, florystkę oraz makijażystkę panny młodej.

Sama Natalia przyznała, że tempo przygotowań zaskoczyło nawet ją. Spodziewała się, że po zaręczynach życie na chwilę zwolni, tymczasem już po dwóch dniach zaczęli załatwiać pierwsze ślubne sprawy.

Kim jest narzeczony Natalii Paździor?

Wybrankiem Natalii jest Marcin Manikowski – 21-letni piłkarz, który w lutym 2025 roku dołączył do GKS-u Bełchatów. Wcześniej rozwijał karierę m.in. w Wdzie Świecie, Zawiszy Bydgoszcz, Radomiaku Radom, UKS SMS Łódź oraz w rezerwach Miedzi Legnica. Z klubem z Łodzi sięgnął po mistrzostwo Polski U-17 w 2021 roku.

Zaręczyny pary odbyły się podczas wakacji w Grecji. Na romantycznym nagraniu, zarejestrowanym o zachodzie słońca na plaży, Marcin klęka przed Natalią i wręcza jej pierścionek. Influencerka nie kryła emocji, a w opisie filmu napisała wymowne: "TAK, TAK, TAK, TAK I JESZCZE RAZ TAK".

Natalia Paździor otwarcie mówi, że od zawsze wyobrażała sobie, iż w młodym wieku weźmie ślub i założy rodzinę – o ile spotka właściwą osobę. Jak podkreśla, dziś jest pewna, że ją znalazła.

