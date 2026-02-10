Choć przez lata telewidzowie pokochali go za rolę w kultowym "Ranczu", Piotr Pręgowski od dawna udowadnia, że nie ogranicza się tylko do jednej roli. Aktor ma na koncie także występy w "Klanie" i "Polskich drogach", a teraz postanowił spróbować swoich sił w muzyce, biorąc udział w krajowych preselekcjach do Eurowizji. Wróżycie mu sukces?

Piotr Pręgowski nie ma wątpliwości. "Parawany Tango" to największy hit XXI wieku!

W tegorocznym finale eliminacji Piotr wystąpi z utworem "Parawany Tango". Choć eksperci nie typują go jako faworyta, on sam jest pewien wartości swojej propozycji. W rozmowie z podcastem RMF FM "Studio 96.0" przyznał, że jego piosenka to dzieło wyjątkowe i emocjonalnie oddziałujące na słuchaczy. Aktor podkreślił, że reakcje publiczności są dla niego potwierdzeniem, że utwór ma szansę stać się wyjątkowym wydarzeniem muzycznym w Polsce.

Ja jestem przekonany, że to jest przebój masowego rażenia. To jest, uważam, najsłynniejsza piosenka, jaka powstała w Polsce w XXI wieku. Nie mówię tego bez powodu. Bo żadna piosenka nie wywołała tylu emocji. Jest ogromne, wielkie grono zwolenników - wyjawił Piotr Pręgowski w podcaście radia RMF FM.

Pręgowski zwraca uwagę, że Eurowizja to konkurs, w którym liczy się nie tylko dobra piosenka, ale także zdolność do wywołania dyskusji i pozostania w pamięci widzów. Jego zdaniem "Parawany Tango" idealnie wpisuje się w te wymogi. Wielu fanów i internautów komentuje już próbki utworu w sieci, wyrażając zarówno zachwyt, jak i zdziwienie tym nietypowym stylem.

