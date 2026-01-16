Tegoroczne polskie preselekcje do Konkursu Piosenki Eurowizji od początku wzbudzają ogromne emocje. Początkowo zapowiadano wielkie widowisko z rozmachem, udziałem publiczności i plejady gwiazd. Rzeczywistość szybko jednak zweryfikowała te plany. Ostatecznie Telewizja Polska ogłosiła listę ośmiu uczestników, którzy staną do walki o reprezentowanie Polski w Wiedniu. Największym zaskoczeniem okazało się nazwisko Piotra Pręgowskiego - aktora, którego nikt nie spodziewał się w eurowizyjnej stawce.

Choć 71-letni artysta kojarzony jest przede wszystkim z ról komediowych i serialowych, jego udział w preselekcjach spotkał się z wyjątkowo ciepłym przyjęciem. Fani konkursu szybko zauważyli, że Pręgowski może wnieść do rywalizacji dystans, humor i wyrazisty charakter.

Do tej pory znany był jedynie tytuł utworu, jednak teraz "Parawany tango" ujrzały światło dzienne w pełnej krasie. Kompozycja autorstwa samego aktora to muzyczna pocztówka znad polskiego morza.

Tekst piosenki pełen jest żartobliwych obserwacji i rymów, które łatwo wpadają w ucho. Refren z hasłem "Parawany tango, plażowe gibango" już po pierwszym przesłuchaniu zostaje w pamięci i jak twierdzą internauci - ma potencjał, by stać się letnim viralem.

Panie ratowniku bardzo przepraszamy. My tu zaraz konkurs tańca zaczynamy. Szybko parawany tutaj postawimy i latino muzę na full rozkręcimy. Parawany tango, plażowe gibango. On ją trzyma mocno i ona trzyma go. Parawany tango, plażowe gibango. On ją trzyma mocno i ona trzyma go. Nic już nie zadziwi nadmorskiego ptaka. Ludzie tańczą w piasku tango na bosaka. Cały świat podziwia polskie parawany. Kiedy plażowicze wszyscy idą w tany. Kiedy pani trener uczy kroków nowych - najlepiej się tańczy w strojach kąpielowych. Wieje wiatr od morza, słońce patrzy na nas, pani się przytula do pewnego pana. Parawany tango, plażowe gibango. On ją trzyma mocno i ona trzyma go. Parawany tango, plażowe gibango. On ją trzyma mocno i ona trzyma go. Palce obciągnięte, w rękach sztywna rama. Wszyscy będą tańczyć do białego rana. Pan wypręża mięśnie jak foka się rusza, pani nie przeszkadza pana tego tusza. Pani gołej stópki obciąga paluszek, pan jak tylko może mocno wciąga brzuszek. Tak jak nam trenerka wszystkim pokazała, trzeba się postarać by dzieѕiątkę dała. Parawany tango, plażowe gibango. On ją trzyma mocno i ona trzyma go. Parawany tango, plażowe gibango. On ją trzyma mocno i ona trzyma go. Parawany tango, plażowe gibango. On ją trzyma mocno i ona trzyma go. Parawany tango, plażowe gibango. To bałtycki nowy tаniec godowy.

