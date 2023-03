Magda Gessler udziela się na wielu polach. Jest wieloletnią prowadzącą program "Kuchenne rewolucje", który pokochali widzowie w całej Polsce, do tego prowadzi kilka własnych restauracji i jeszcze występuje w innych show TVN-u. Gessler jest na przykład jurorką w programie "MasterChef Junior" i to tam rozegrały się ciekawe sceny z jej udziałem. Jeden z uczestników, 12-letni Bartek Daroń z Brzeziec, postanowił złapać restauratorkę za włosy! Zrobił to podczas wspólnego przytulania się. Pociągnął, ścisnął i ocenił ich prawdziwość. Już wcześniej wyraził opinię na temat burzy blond loków Gessler, mówiąc gwieździe w twarz to, o czym pomyślał. Niewykluczone, że wypowiedzi chłopca na nowo rozbudzą plotki na temat tego, czy Gessler nosi doczepy, czy jednak nie.

Magda Gessler pociągnięta za włosy w MasterChef Junior! Aż wszystkich zamurowało. To rozbudzi plotki na temat jej blond loków

Magda Gessler słynie z tego, że może pochwalić się burzą pięknych blond loków. Od lat krążą jednak plotki, że włosy są doczepiane, a jakiś czas temu jeden z jej stylistów stwierdził nawet, że to "naturalne doczepy". Gessler nigdy się do tego jednak nie przyznała, twierdząc, że włosy są prawdziwe. Teraz plotki na ten temat zapewne na nowo rozbudzi sytuacja, która wydarzyła się w programie "MasterChef Junior". Za włosy restauratorki pociągnął tam 12-letni Bartek! Szybko wyraził swoją opinię.

- Skubnąłem jej włosy i tak troszkę ścisnąłem. Wydawały się całkiem prawdziwe - stwierdził Bartek z Brzeźca. - Powinny być troszkę bardziej nawilżone, bo były trochę suche, ale lśniły jak te złote skrzynki - dodał po chwili. Wcześniej to, co myśli o włosach Gessler, powiedział jej prosto w twarz. - Spodziewałem się, że te loki będą takie mniej bujne, a one z każdym razem są większe i większe - stwierdził rozbrajająco.

Jaka była odpowiedź Gessler? Nie obraziła się! "Mam mniej niż kiedyś, trochę wyłysiałam", powiedziała. "Jak pani wyłysiała, to na pewno tego nie widać", odpowiedział rozbawiony Bartek. "Dobrze, bardzo się cieszę", dodała Magda.

Wyszło zabawnie?

Zobaczcie galerię zdjęć: Magda Gessler bez doczepianych włosów wygląda jak inna osoba

Sonda Myślisz, że Magda Gessler doczepia włosy? Oczywiście, że tak. Widać to gołym okiem Nie, to w pełni jej naturalne włosy Trudno powiedzieć