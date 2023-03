Magda Gessler i jej program "Kuchenne rewolucje" wywołały w Polsce prawdziwą sensację. Od czasu powstania show restauratorka jest prawdziwą ikoną polskiego show biznesu. Przyciąga nie tylko mocnym i bezkompromisowym charakterem, ale też charyzmą i wyglądem. Jej znak rozpoznawczy? Włosy! Długie blond loki pięknie prezentują się w kamerze. Niewiele osób wie jednak, że są to prawdopodobnie doczepiane włosy. Gessler niegdyś przekonywała zawzięcie, że jej burza loków jest naturalna. Tymczasem stylista gwiazdy w rozmowie z "Faktem" kilka lat temu zdradził, że są to... naturalne doczepy. Ekspert stwierdził, że Magda nie chciała nigdy sztucznych doczepianych włosów, ale na naturalne się "zgodziła", bo jej własne włosy są dosyć słabe w strukturze. Gdy Gessler zdjęła doczepy, zaszokowała wszystkich! Wiemy, jak wygląda naprawdę. Można się zdziwić.

Magda Gessler zdjęła doczepy i zaszokowała wszystkich. Tak wygląda naprawdę! Wielka zmiana

Magda Gessler nigdy oficjalnie nie przyznała się do tego, że nosi doczepiane włosy. Kiedyś twierdziła nawet, że to jej włosy, które "tylko trochę podkręca". W mediach społecznościowych fani nie mają jednak wątpliwości, jaka jest prawda. Nikt zresztą nie krytykuje gwiazdy za to, że nosi doczepy, bo w dzisiejszych czasach nie jest to nic zaskakującego. Mnóstwo jest za to osób, których ciekawi, jak diwa polskiej kuchni wygląda w naturalnej odsłonie. Na niektórych jej prywatnych zdjęciach można dostrzec Gessler bez doczepów. Wygląda jak zupełnie inna osoba! Zapewne znalazłyby się osoby, które nie poznałyby jej na ulicy. Oceńcie zresztą sami.

