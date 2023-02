Już wiosną w TVN wyemitowany zostanie 26. sezon "Kuchennych rewolucji". Magda Gessler znów miała pracowite miesiące, ponieważ musiała jeździć po Polsce, by ratować upadające lokale gastronomiczne. I choć restauratorka spotkała na swojej drodze mnóstwo kucharzy, kelnerów czy właścicieli zgłaszanych do programu miejsc, pamięta Renatę Kowalczyk, do której należała jedna z najlepszych zakopiańskich knajp - Karczma Obrochtówka.

Magda Gessler wspomina zmarłą uczestniczkę "Kuchennych rewolucji". Łzy cisną się do oczy

O śmierci pani Renaty poinformowali 20 stycznia jej pracownicy.

- Z przykrością chcemy przekazać informację, że nasza kochana szefowa Renata odeszła nagle w dniu 18.02.2023. Nasze serca rozpadły się na kawałki, była dla nas ostoją spokoju, szefową, ale i mamą. Każdy, kto miał okazję poznać Renatę, wiedział, jakim cudownym i pogodnym człowiekiem była - napisał w sieci.

Uczestniczkę "Kuchennych rewolucji" pożegnała także Magda Gessler.

- Pamiętam ją doskonale. Nie da się ukryć, że byłą góralką pełną gębą. Z dużym uśmiechem, ogromną odwagą. Ta rewolucja była bardzo pyszna, bardzo widowiskowa no i trwała - wspomina panią Renatę w rozmowie z "Faktem".

Gwiazda TVN-u nie mogła nachwalić się miejsca, które pod jej okiem przeszło udaną rewolucję. Okazuje się, że gościła w nim po emisji odcinka.

- To była piękna restauracja, piękne miejsce. To jest jedna z najstarszych chałup góralskich, a takich miejsc z tradycjami w Zakopanem brak. Bardzo mi jej żal, bo to było 12-lat temu. Po programie udało mi się u niej dwa razy jeszcze być. (...) Tam rzeczywiście po raz pierwszy odrodził się kult baraniny, o którym Zakopane czasem zapomina. To tam jest jedna z najlepszych pieczeni baranich w Zakopanem - dodała.

Zapewne do Karczmy Obrochtówka uda się teraz więcej osób.