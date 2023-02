Woźniak-Starak padła, gdy usłyszała TEN żart o Gessler. "Strach pomyśleć"

Olga Kalicka do tej pory nigdy o tym nie mówiła. Nikt nie miał pojęcia, jak źle z nią jest

W tym roku Tłusty Czwartek przypada na 16 lutego. Już jutro Polacy ruszą do ulubionych cukierni, by rozkoszować się wysokokalorycznymi wypiekami. Wiele osób, jak co roku, jest zbulwersowanych cenami pączków, jakie sprzedaje w swoich cukierniach rodzina Magdy Gessler. W tym roku za jednego trzeba będzie zapłacić aż 18 zł. Wydaje się jednak, że Agnieszka Woźniak-Starak skusi się na jednego takiego, a może i nawet dwa...

Agnieszka Woźniak-Starak padła, gdy usłyszała TEN żart o Magdzie Gessler. "Strach pomyśleć"

Agnieszka Woźniak-Starak przyznała, że jagodzianki od Magdy Gessler za 23 zl "są warte grzechu" i w jej rankingu, mimo coraz wyższych cen, są najlepsze. Na temat pączków słyszała jedynie kawał.

- Usłyszałam w radiu taki żart, że pączki u Magdy Gessler kosztują tyle, u Lary są jeszcze droższe i aż strach pomyśleć, co będzie, jak wnuczka otworzy swoją cukiernię (śmiech). Czasem warto zaszaleć.

Prezenterka dodaje, że choć stara się zdrowo jeść, czasem robi sobie tak zwany "cheat day" i zdarza jej się pochłonąć wiele różnych słodkości.

- Zdarzały się takie Tłuste Czwartki, że szłam na rekord. A pączek w ogóle należy do kategorii słodyczy, że ja mogę ich jeść naprawdę dużo. Na jednym się nie kończy. Szkoda, że mają tak dużo kalorii, bo później trzeba to wyskakać. Ja w ogóle mam taki sposób, że muszę sobie czasem zgrzeszyć, pofologować, wrzucić na luz, bo jest mi to po prostu potrzebne dla zdrowia psychicznego. I już - mówiła reporterowi "Super Expressu".

Jednocześnie Agnieszka Woźniak-Starak przyznała, że nie katuje się żadnymi dietami, ale zwraca uwagę na to, co je, a przede wszystkim stara się nie zaglądać wieczorami do lodówki.