Sylwia Peretti ujawniła kulisy i manipulacje w show "Kuchenne rewolucje". Program Magdy Gessler zniszczył jej życie!

Sylwia Peretti, która szerszej publiczności jest być może znana z programu "Królowe życia", niegdyś uczestniczyła też w innym popularnym show. "Kuchenne rewolucje" stacji TVN zawitały do jej restauracji "Karczma u Jędzy" ponad dziesięć lat temu. Magda Gessler miała przybyć na ratunek, ale - jak się okazało - rewolucje zakończyły się katastrofą. Niedługo po emisji odcinka "Kuchenne rewolucje" z Peretti, lokal jej i eksmałżonka został zamknięty. Sylwia wzięła rozwód, zaczęła "nowe życie". Teraz, w rozmowie z serwisem Plotek, postanowiła powrócić do przeszłości i ujawnić kulisy programu. Mówi wprost o zniszczeniu firmy, a nawet życia! "To było jedno z gorszych doświadczeń w moim życiu", przyznała wprost Peretti i wyjawiła, co dokładnie się stało. Potężny cios w Magdę Gessler! Poniżej szczegóły.

"Kuchenne rewolucje" zniszczyły jej życie. Uczestniczka show miażdży Magdę Gessler!

Sylwia Peretti w rozmowie z Plotkiem mówi wprost, że kiedy zdecydowała się na udział w "Kuchennych rewolucjach", co było około 12 lat temu, była młodą dziewczyną, która z byłym mężem zainwestowała duże pieniądze w otworzenie knajpy.

"Pomyślałam, że fajnie będzie, jeśli poproszę panią Magdę o pomoc. No i bardzo się pomyliłam. Nie tylko w stosunku do niej, do programu, ale także do telewizji. Do tego, jak zostałam przedstawiona i co się później wydarzyło. To nie jest przecież tajemnicą, że rewolucja się nie udała", zdradza Peretti, która uważa, że padła ofiarą telewizyjnych manipulacji. "Wydaje mi się, że była to nauczka mojego życia. Przede wszystkim, żeby nie ufać niektórym, szczególnie medialnym, osobom. (...) Zostałam przedstawiona jako naprawdę zarozumiała, wredna małpa, która pozjadała wszelkie rozumy, a tak nie jest", dodała.

Uczestniczka show przyznała, że miała też okazję porozmawiać z Magdą Gessler już po zakończonych nagraniach. Tym samym ujawniła kulisy programu "Kuchenne rewolucje", bo całość działa się na planie.

"I jej powiedziałam (Magdzie Gessler - przypis red.): Dlaczego tak zrobiła? Dlaczego tak się zachowała? Przecież widzi, jak jest i tak dalej. (...) Powiedziała, że już zakończyliśmy nagrania. Teraz już za późno. Już nie ma jak wrócić do tego... Spoko, czyli można komuś tak o, spierniczyć życie, firmę, i zrobić dobry program", stwierdziła Sylwia Peretti.

Magda Gessler: Wnuczka odziedziczyła temperament po mnie!

