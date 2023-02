Magda Gessler powiększyła usta? Chirurg medycyny estetycznej nie ma wątpliwości

Magda Gessler to kontrowersyjna postać telewizji. Mimo to cieszy się ogromną sympatią widzów, co przekłada się na znakomitą oglądalność jej programu "Kuchenne rewolucje". Są jednak ludzie, którzy potrafią być względem gwiazdy okrutni. Artystka często zamieszcza na Instagramie swoje zdjęcia portretowe, które są długo i często komentowane w sieci. Dochodzi pod nimi do dyskusji dotyczących jej urody. Są ludzie, którzy zarzucają Gessler operacje plastyczne, botoks czy wstrzyknięcie kwasu hialuronowego. Gwiazda TVN za każdym razem tłumaczy, że jej wygląd to nie zasługa ingerencji specjalistów, lecz dobrych genów.

Znany lekarz ocenił usta Gessler

Pod ostatnim zdjęciem Gessler jej urodę postanowił ocenić chirurg plastyczny gwiazd - Krzysztof Gojdź, którego w latach 2016-2017 mogliśmy oglądać w programie TVN Style "Niezwykłe przypadki medyczne".

„Ach te usta i ten Dzióbek! I pomyśleć ze wszystko naturalne i że Dr Gojdź nic tu nie działał" - napisał znany z TVN lekarz.

Specjalista od poprawiania urody, nie musiał długo czekać na odpowiedź restauratorki.

"I dlatego się przyjaźnimy bo nie mamy wspólnych interesów tylko prawdziwa przyjaźń - odpowiedziała mu Gessler.

Magda Gessler schudła 13 kg!

Warto pamiętać, że Gessler w ostatnim czasie schudła aż 13 kg, co może przekładać się z wygląd jej twarzy. "Gołym okiem widać moje -13 kg" - napisała na Instagramie. Gwiazda schudła dzięki zdrowej diecie, o której mówiła w wywiadach. - "Jem mniejsze porcje. To żadne odkrycie, ale działa! Nigdy nie odchudzam się rygorystycznie. Nakazy i zakazy nie działają dobrze. Najważniejszy jest spokój, zaufanie sobie i zachowanie równowagi" - zdradziła.