Paulina Krupińska: Od Miss Polonia do gwiazdy TVN!

Paulina Krupińska (38 l.) jest jedną z największych gwiazd polskiego show-biznesy. Pierwsze kroki w branży stawiała jako modelka. W 2012 roku otrzymała koronę Miss Polonia. Początkowo wahała się przez udziałem w konkursie piękności - bała się, że zostanie zaszufladkowana. Przez problemy organizacyjne konkursu, została najdłużej "panującą" Miss Polonia.

Gdy w 2016 roku Paulina Krupińska przekazała koronę swojej następczyni, była już gwiazdą polskiej telewizji. Piękna modelka umiejętnie przekształciła tytuł Miss Polonia w solidną markę osobistą. W 2013 roku jako prezenterka w programie "Pytanie na śniadanie". Rok później dołączyła do zespołu TVN Style, a od ponad pięciu lat jest jedną z najbardziej lubianych prezenterek "Dzień Dobry TVN".

Paulina Krupińska odsłoniła nogi do nieba! "Dziewczyna Bonda jak żywa"

Kilka tygodni temu Paulina Krupińska została nową prowadzącą "Mam talent". Zastąpiła tym samym Agnieszkę Woźniak-Starak (47 l.), która po ponad dekadzie wróciła do Telewizji Publicznej. Nagrania do nowego sezonu show TVN właśnie ruszyły, a była Miss Polonia czuje się na planie programu, jak ryba w wodzie. Opublikowała nagranie, na którym zaprezentowała się w oryginalnej stylizacji.

Modelka ma na sobie obszerną białą marynarkę z czarnymi elementami spod której wystaje czarne body. Stylizację dopełniły obszerne skórzane rękawice. Kreacja odsłoniła zgrabne nogi Krupińskiej! Pod postem od razu zaroiło się od komplementów:

Nie dość że piękna to jeszcze z klasą; Ależ pięknie wyglądasz!!! I jakie super "gicze", niejedna z nas o takich marzy; Mocne wejście; Oj widzę nowa dziewczyna Bonda jak żywa; Mamasita.

