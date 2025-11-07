To metamorfoza roku?! Paulina Krupińska zaskoczyła nawet męża! "Dzieci wiedzą?"

Paulina Krupińska: Od Miss Polonia do gwiazdy telewizji

Paulina Krupińska (38 l.) jest jedną z największych gwiazd polskiego show-biznesy. Pierwsze kroki w branży stawiała jako modelka. W 2012 roku otrzymała koronę Miss Polonia. Początkowo wahała się przez udziałem w konkursie piękności - bała się, że zostanie zaszufladkowana. Przez problemy organizacyjne konkursu, została najdłużej "panującą" Miss Polonia.

Gdy w 2016 roku Paulina Krupińska przekazała koronę swojej następczyni, była już gwiazdą polskiej telewizji. Piękna modelka umiejętnie przekształciła tytuł Miss Polonia w solidną markę osobistą. W 2013 roku jako prezenterka w programie "Pytanie na śniadanie". Rok później dołączyła do zespołu TVN Style, a od ponad pięciu lat jest jedną z najbardziej lubianych prezenterek "Dzień Dobry TVN".

Miss Polonia 2012 ma równie udane życie osobiste. W 2018 roku poślubiła Sebastiana Karpiela-Bułeckę, z którym wychowuje córkę i syna. Lata mijają, a związek prezenterki i muzyka nadal jest przykładem małżeństwa idealnego.

Paulina Krupińska już nie jest brunetką! Zaskoczyła nawet męża!

Paulina Krupińska wyróżnia się zjawiskową urodą. Od początku swojej przygody z show-biznesem wierna była ciemnym włosom. Jednak teraz zdecydowała się na sporą zmianę. Zrezygnowała z charakterystycznej fryzury i dołączyła do grona blondynek! Metamorfozą pochwaliła się na Instagramie. Pod postem od razu zaroiło się od komplementów, również tych od znanych znajomych.

W życiu trzeba być odważnym. Co sądzicie o tej metamorfozie? - napisała.

Chwilę później gwiazda "Dzień Dobry TVN" opublikowała nagranie, w którym pokazała, jak na zmianę zareagował jej mąż. Sebastian Karpiel-Bułecka (49 l.) początkowo nie krył swojego zaskoczenia. Stwierdził jednak, że wygląda bardzo ładnie.

No, a dzieci już wiedzą? - zapytał nadal nieco zaskoczony muzyk.

Muzyk ciągle niedowierzał, że jego ukochana zdecydowała się na tak dużą zmianę i poprosił ją, żeby... pociągnęła się za włosy. Chciał się upewnić, że nie ma na głowie peruki.

